STANDARD-Redakteur Philip Bauer gewinnt Preis der Wiener Ärztekammer

Bauer und Nina Strasser ("News") teilen sich den mit 4.000 Euro dotierten Preis

Wien – Der Pressepreis 2017 der Wiener Ärztekammer geht an den STANDARD-Journalisten Philip Bauer und Nina Strasser von der Verlagsgruppe News. In "Sich Luft machen" erzählt Bauer, der das Sportressort leitet, über den Lebensalltag mit seiner Tochter, die an Zystischer Fibrose, einer seltenen Erbkrankheit, leidet.

"Es ist ein klassischer Erfahrungsbericht, der äußerst einfühlsam und behutsam die Konflikte, Unsicherheiten, Sorgen und Ängste der gesamten Familie beschreibt", begründet die Jury ihre Entscheidung.



In Nina Strassers Text geht es um die schwierige Phase der Mobilisation alter und pflegebedürftiger Menschen und die Erfahrungen der Angehörigen. "Beide eingereichten Arbeiten sind umfassend recherchiert und gehen über die routinemäßige Berichterstattung weit hinaus", heißt es in der Begründung weiter. Das Preisgeld von 4.000 Euro teilen sich die beiden Preisträger.

Den mit 1.500 Euro dotierten Anerkennungspreis erhalten Philipp Spiegel und Luisa Jacobs für ihre vierteile Reihe auf Zeit Online über HIV.

Die Verleihung findet am Freitag, dem 11. Mai 2018 statt. (red, 27.4.2018)