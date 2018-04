Rodlauer ist alter und neuer Cheftrainer der ÖSV-Damen

Vorgänger von Andreas Felder wird auch sein Nachfolger: "Reizvolle Aufgabe"

Innsbruck – Der Vorgänger von Andreas Felder als Damen-Skisprung-Cheftrainer im ÖSV ist auch sein Nachfolger. Harald Rodlauer kehrt nach vier Jahren als Co-Trainer der Herrenmannschaft ins Damen-Lager zurück. Rodlauer war schon von 2011 bis 2014 für Daniela Iraschko-Stolz und Co. verantwortlich, ihm zur Seite wird als neuer Co-Trainer Stefan Kaiser stehen. Felder ist ja nun Herren-Cheftrainer.

"Das ist eine interessante und reizvolle Aufgabe. Das Niveau des Damen-Skispringens hat sich in den letzten Jahren noch einmal verbessert und der Weltcup wird in Zukunft durch zusätzliche, attraktive Veranstaltungen weiter aufgewertet", wurde Rodlauer in einer ÖSV-Aussendung zitiert. "Wir haben nicht viele, aber sehr gute Athletinnen, mit denen wir in eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft gehen."

Der neue Sportliche Leister für Skispringen und Nordische Kombination, Mario Stecher, sprach in Sachen Rodlauer von einer "Wunschlösung für diese Position". "Er hat über viele Jahre sehr gute Arbeit als Trainer geleistet und sieht es als große Herausforderung, ein starkes Team zu formen." (APA, 26.4.2018)