Nachwuchshacker und Staatsmeister gesucht

Auch heuer findet wieder eine Cyber Security Challenge statt, dieses Mal ist ein Bewerb aber für alle Altersklassen offen

Das österreichische Bundesheer macht sich gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft wieder auf die Suche nach jugendlichen IT-Talenten. Ab 2. Mai können Schüler, Studenten und Lehrlinge in dem Vorentscheid zur Cyber Security Challenge ihr Talent unter Beweis stellen. Neu ist, dass es neben den Bewerben für Jugendliche auch eine Staatsmeisterschaft ohne Alterslimit geben wird. Der genaue Ablauf soll kommende Woche bei einer Pressekonferenz präsentiert werden.

Zwei Altersklassen

Junge Hacker treten in zwei Altersklassen an, einerseits gibt es die Junioren zwischen 14 und 20 Jahren, andererseits die Senioren zwischen 21 und 25 Jahren. Das Finale findet im Oktober in Alpbach statt, vergangenes Jahr versuchten insgesamt rund 600 Schüler und Studenten ihr Glück. Die Aufgaben sind auf "verbotengut.at" abrufbar. (red, 26.4.2018)