Erste Bank kooperiert mit dem Elektronikunternehmen Keba

Geldgeschäfte gehen jetzt noch schneller und transparenter – ganz ohne Filiale. Die Erste Bank hat mit dem Elektronikunternehmen Keba den Outdoor-Cash-Recycler installiert. Bei diesen frei stehenden Geräten kann Geld behoben und eingezahlt werden. In Wiener Neudorf werden nun erste Erfahrungen damit gesammelt. In Dornbirn kann der Automat sogar Schweizer Franken in Euro tauschen. (bpf, 26.4.2018)