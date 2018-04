Erwin Wurms "Fat House" übersiedelt in die Steiermark

Begehbare Plastik wird in Zukunft im Österreichischen Skulpturenpark in Premstätten zu sehen sein

Premstätten/Steiermark – Erwin Wurms "Fat House", eine begehbare Skulptur mit Videoinstallation im Inneren, kommt als Dauerleihgabe in die Steiermark. Die Plastik wird ab Ende Mai im Österreichischen Skulpturenpark in Premstätten bei Graz zu sehen sein, nachdem sie ein knappes Jahr lang im Garten des Schloss Belvedere in Wien stand.

Es ist damit nach "Fat Car" und "Bunker" die dritte Arbeit des Künstlers, die auf dem Areal des Skulpturenparks gezeigt wird, teilte das Universalmuseum Joanneum am Donnerstag mit.

Haus als lebendes Wesen

Die große, veränderliche, schwabbelige und gleichzeitig monströs wirkende Skulptur erscheint als aufquellend weiches Zustandsbild des häuslichen Rückzugsraums. Betritt man dieses aus den Fugen geratene Haus, hört und sieht man es in einem auf die Innenwand projizierten Video als lebendes Wesen. Auf einem Bildschirm wird der Innenraum der Art Basel übertragen, wo Leute vorbei gehen und das Haus mit menschlicher Mimik spricht.

Elisabeth Fiedler, Leiterin des Österreichischen Skulpturenparks betonte die Bedeutung der Dauerleihgabe des Wiener Belvederes: "Erwin Wurm ist der international erfolgreichste steirische Künstler seiner Generation. Sein 'Fat House' ist ein Erlebnis und stellt eine besondere Bereicherung für den Österreichischen Skulpturenpark dar." (APA, red, 26.4.2018)