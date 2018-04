"New York Times"-Recherche zu Weinstein soll verfilmt werden

Spielfilm über Hintergründe des Zeitungsberichts geplant

New York/Los Angeles/Hollywood – Einen Blick hinter die Kulissen der Recherchen der "New York Times" über den Filmproduzenten Harvey Weinstein soll ein geplanter Film bieten. Die Produktionsfirmen Annapurna Pictures und Brad Pitts Plan B Entertainment sicherten sich die Rechte an der Geschichte der Journalisten Jodi Kantor und Megan Twohey, wie eine Annapurna-Sprecherin bekannt gab.

Die Enthüllungen der beiden Journalistinnen entwickelten sich rasch zur weltweiten #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Belästigung. Der im Oktober 2017 erschienene Artikel wurde vergangene Woche mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. (APA, Reuters, 26.4.2018)