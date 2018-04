KAV heißt künftig Wien-Kliniken: Gesetzesreform ab sofort in Begutachtung

Der Spitalsträger erhält als Anstalt öffentlichen Rechts mehr Personal- und Finanzhoheit sowie neue Strukturen – Beschluss Ende Juni geplant, Inkrafttreten Anfang 2019

Wien – Die geplante Neuaufstellung des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV), der künftig unter "Wien-Kliniken" als Anstalt öffentlichen Rechts firmieren wird, rückt näher. Die nötigen Gesetzestexte sind fertig und gehen am Donnerstag in Begutachtung, teilte Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) mit. Das Begutachtungsverfahren und somit die politische Diskussion laufen bis 17. Mai, der Beschluss im Landtag ist für Ende Juni geplant.

Der nicht gerade als pflegeleicht geltende KAV, der in der Vergangenheit unter anderem wegen langer Wartezeiten in Spitälern, Gangbetten und der Probleme beim Krankenhaus Nord in die Schlagzeilen geraten war, soll durch die Reform mehr Personal- und Finanzhoheit bekommen, um mehr Eigenständigkeit und Entscheidungsspielraum "im Rahmen der politischen Vorgaben" zu ermöglichen, wie es heißt: "Beim Personal werden die Wien-Kliniken künftig für Rekrutierung, Anstellung, Einsatz, Bewertung, Beförderung, Kündigung und Entlassung zuständig sein", so Frauenberger. Sie sind aber auch in Hinkunft Bedienstete der Stadt Wien und werden der Anstalt von der Gemeinde zugewiesen. An der dienst- und personalrechtlichen Stellung der Bediensteten ändert sich nichts.

Eigenständiges Budget

In Sachen Finanzierung der Leistungen erhalten die Wien-Kliniken ein eigenständiges Budget durch eine mindestens fünfjährige Finanzierungsvereinbarung. "Die politische Kontrolle bleibt durch den Aufsichtsrat und das Frage- und Auskunftsrecht der Opposition im Gemeinderat erhalten", sagte Frauenberger.

Bei der inneren Struktur setzt man künftig auf Dezentralisierung. So wird eine regionale Ebene eingeführt, damit Entscheidungen schneller und "näher an den operativen Kernaufgaben" getroffen werden können. "Mit den Regionen schaffen wir klare Verantwortlichkeiten, Entscheidungswege und auch Regelungen, die Haftungen betreffen", sagt die stellvertretende Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb. "Es wird eindeutig definiert, welche Entscheidungen auf welcher Ebene getroffen werden – Generaldirektion, Region oder Spital."

Beschlossen werden soll die Reform des städtischen Spitalsträgers in der Landtagssitzung am 28. Juni. Nach der Bestellung aller (neuen) Führungsebenen und Gremien wird die neue Organisationsform am 1. Jänner 2019 in Kraft treten. (red, APA, 26.4.2018)