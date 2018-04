Lufthansa will bei Alitalia nur bei einem Umbau zugreifen

Frist für Verkauf der italienischen Airline um sechs Monate verlängert – Zukauf der Air Berlin-Flieger belastet Lufthansa-Ergebnis

Düsseldorf – Die Lufthansa will den angeschlagenen italienischen Konkurrenten Alitalia nicht in seinem aktuellen Zustand übernehmen. Italien sei für die Lufthansa ein wichtiger Markt, sagte Finanzchef Ulrik Svensson am Donnerstag vor Analysten. Doch sei Alitalia in ihrem aktuellen Zustand nicht interessant. Um dies zu ändern, müsse Alitalia umgebaut werden, bekräftigte er.

Neben Lufthansa haben auch Easyjet und ein unbekannter dritter Bieter ihre Fühler nach Alitalia ausgestreckt. Alitalia ging im Frühjahr 2017 in die Insolvenz, nachdem sich die Mitarbeiter gegen einen von Gewerkschaften und Management ausgehandelten Rettungsplan gestellt hatten.

Verhandlungen bis Ende Oktober

Italien hat nun die Frist zum Verkauf der angeschlagenen Fluggesellschaft Alitalia um sechs Monate verlängert. Dies bestätigte der italienische Industrieminister Carlo Calenda in einem Radiointerview am Donnerstag. Damit sollen die Verhandlungen für den Alitalia-Verkauf bis Oktober laufen. Der Beschluss wurde gefasst, da die aktuelle Frist schon am 30. April auslaufe und noch kein Käufer feststehe, sagte der Minister.

Im ersten Quartal lasteten die Kosten für die Expansion der Billig-Tochter Eurowings auf den Gewinnen der AUA-Mutter Lufthansa. Das bereinigte operative Ergebnis stagnierte in den ersten drei Monaten des Jahres bei 26 (Vorjahr: 25) Millionen Euro, wie die Lufthansa am Donnerstag mitteilte. Dabei steigerten die Fluglinien Lufthansa und Swiss ihre Ergebnisse deutlich, das Fracht-Geschäft verbuchte einen Gewinnsprung. Eurowings wies dagegen einen operativen Verlust aus.

Teure Expansion

Die Lufthansa hatte gut die Hälfte der 144 Flugzeuge des pleitegegangenen Konkurrenten Air Berlin übernommen, um Eurowings auszubauen. Doch die Expansion kostet Geld. Bei dem Billigflieger seien "signifikante Einmalkosten" angefallen, räumte Lufthansa ein. Der operative Verlust summierte sich damit im Quartal auf 203 Mio. Euro. "Auch in den kommenden Monaten werden Einmalkosten die Entwicklung der Stückkosten von Eurowings weiter belasten", teilte Lufthansa mit.

Die Umsätze des Konzerns schrumpften im Quartal leicht um 0,7 Prozent auf 7,64 Mrd. Euro. Grund dafür ist eine Umstellung in der Bilanz auf den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 15. Ohne diesen Effekt wären die Umsatzerlöse um 4,5 Prozent gestiegen. (APA, Reuters, 26.4.2018)