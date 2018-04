Microsoft bringt "schlanke" Version von Windows 10

Für Low-End-Geräte mit wenig internem Speicherplatz

Gerade bei Geräten mit wenig Speicherplatz ist es für Microsoft schwer, Windows auf aktuellem Stand zu halten. Mit neuen Updates steigt nämlich zumeist auch die Dateigröße – gerade günstige Tablets und Laptops mit 16 GB Speicher sind dann oft gezwungen, bei der Version zu bleiben, mit der sie ausgeliefert wurden.

Windows 10 Lean

Dem will sich Microsoft nun mit einer neuen Version von Windows 10 stellen. Das Unternehmen arbeitet gerade an einer intern bezeichneten "Lean"-Variante des Betriebssystems, die in etwa 2 GB kleiner ist, wie WindowsCentral berichtet. Dafür werden Features, die auf so einem kleinen Gerät nicht notwendig sind, gestrichen. Sonst handelt es sich aber gänzlich um eine reguläre Version von Windows – der Support für Legacy-Apps bleibt also vorhanden.

Damit Updates nicht auf eine ältere Version zurückgesetzt werden müssen, sollen die Updates bei Windows 10 Lean möglicherweise etwas länger brauchen, dafür könnte aber die Erfolgsrate höher sein. Noch sei die neue Ausgabe in Entwicklung – wann also ein Release bevorsteht, ist noch unbekannt. (red, 26.4.2018)