Shitstorm wegen Uber-Aus legte bei Taxi 40100 Facebook-Seite lahm

Vorübergehende Einstellung des Uber-Diensts in Wien ließ in sozialen Medien Wogen hochgehen

Wien – Während sich die Wiener Taxilenker über das vorübergehende Aus für Uber in der Bundeshauptstadt freuen, zeigten sich viele User verärgert über die einstweilige Verfügung, welche den Mitfahrdienst vorerst in die Garage verbannt. Am Mittwochnachmittag war etwa die Facebook-Seite der Vermittlungszentrale Taxi 40100, welche den Gerichtsentscheid angestrengt hatte, lahmgelegt. Auch auf Twitter ließen viele Uber-Fans ihren Unmut darüber freien Lauf. (red, 26.4.2018)