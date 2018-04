Dunja Hayali verstärkt das ZDF-"Sportstudio"

Sie wird zum Start der deutschen Fußball-Bundesliga 2018/2019 das Moderatorenteam des ZDF im Aktuellen Sportstudio verstärken

Mainz – Dunja Hayali wird zum Start der deutschen Fußball-Bundesliga 2018/2019 das Moderatorenteam des ZDF im Aktuellen Sportstudio verstärken. Die 43-Jährige führt dann neben Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer und Sven Voss durch die traditionsreiche Sportshow am Samstagabend.

Hayali studierte an der Deutschen Sporthochschule in Köln und war neun Jahre lang Sportmoderatorin der Deutschen Welle, bevor sie 2007 zum ZDF-Morgenmagazin wechselte. Am 25. August (23.00 Uhr) soll Hayali ihre Feuertaufe zum Start der Bundesliga-Saison erleben. (sid, 25.4.2018)