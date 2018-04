Was Nord- und Südkorea bei den Gesprächen erreichen wollen

Sanktionen, Bomben und Raketen stehen auf der Themenliste für das Gipfeltreffen, das am Freitag beginnt

foto: apa/afp/kcna via kns

Atombomben

Südkorea: Wenn es um Nordkoreas Atombombenarsenal geht, hat Seoul zwei große Ziele: Die Gefahr für das eigene Land zu minimieren, das ist das eine. Fast noch wichtiger ist aber das zweite: Südkorea will die USA unbedingt glauben machen, dass von Pjöngjang keine Gefahr für das amerikanische Festland ausgeht. Kommen die USA zur gegenteiligen Überzeugung, meint Seoul, könnte das Krieg bedeuten, dessen Leidtragender man wäre.

Nordkorea: Auch für Nordkorea gibt es mehrere Ziele: Die Abrüstung darf nicht so weit gehen, dass das Abschreckungspotenzial sinkt – denn dann muss das Regime wegen äußerer Gefahren um sein Leben bangen. Sorge muss Kim Jong-un aber auch vor der Innenwirkung haben: Jahrelang hat er seine hungrigen Bürger glauben gemacht, dass ihr Überleben von der teuren Nuklearbewaffnung abhängt. Sie nun einfach aufzugeben wird schwierig.

foto: apa/afp/kcna via kns/

Raketen

Südkorea: Zwischen zwei Stühlen sitzt Südkorea auch, was die Raketen im Norden betrifft: Aus Gründen der eigenen Sicherheit muss man Kim in jedem Fall überzeugen, seine Langstreckenraketen abzugeben – denn auch diese könnten für die USA zum Kriegsgrund werden, wenn Washington meint, dass sie Atombomben bis zur Westküste bringen können. Zugleich weiß Seoul, dass man dem Norden Gesichtswahrung erlauben muss.

Nordkorea: Und das hat seine Gründe: Die Raketen sind für Nordkoreas innere wie äußere Propaganda nicht weniger wichtig als die Atombomben, immer wieder wurden sie bei Militärparaden gezeigt. Zuletzt sind sie allerdings aus dem Pjöngjanger TV-Programm verschwunden, schreibt die BBC. Zumindest jene, mit denen er Südkorea und Japan erreichen kann, wird Kim aus Abschreckungsgründen aber behalten wollen, sind Analysten sicher.

foto: ap/lee jin-man

Sanktionen

Südkorea: Ein ideologischer Freund von großem Druck ist Südkoreas Präsident Moon Jae-in nicht – und instinktiv würde er die Sanktionen gegen Nordkorea wohl möglichst deutlich abschwächen und der dortigen Bevölkerung helfen wollen. Allerdings hat Seoul gesehen: Die Trump-Strategie des "maximalen Drucks und maximalen Verhandelns" hat Früchte getragen. Allzu weit kann es Pjöngjang also schnell nicht entgegenkommen.

Nordkorea: Für Nordkorea sind sie wohl der entscheidende Punkt: Kim Jong-un hat seine Annäherungspolitik mit der Byungjin-Strategie begründet, die neben der militärischen Aufrüstung die Wirtschaftsentwicklung als zentrale Säule sieht. Das geht nur dann, wenn die harten Sanktionen westlicher Staaten und Chinas seiner Regierung bald wieder mehr Luft zum Atmen lassen – dafür scheint er zu einigen Zugeständnissen bereit zu sein.

foto: apa/afp/jung yeon-je

Handel

Südkorea: Immer wieder hatten sich in der Sonderwirtschaftszone Kaesong Krisen abgespielt, bis Südkoreas damalige Präsidentin Park Geun-hye das Projekt ihrer liberalen Vorgänger 2016 schließen ließ. Ihr liberaler Nachfolger Moon könnte daran interessiert sein, den Industriepark, in dem Nordkoreaner für südkoreanische Unternehmen arbeiten, wiederzueröffnen. Zudem könnte es – limitierte – Hilfslieferungen in den Norden geben.

Nordkorea: Für Kim Jong-un ist vor allem wichtig, dass sein Land überhaupt wieder Handel treiben kann. Dazu zählt, dass es für die nordkoreanischen Gastarbeiter in China, Russland und anderen Staaten eine Lösung gibt. Südkorea hat in dieser Frage nicht das entscheidende Wort. Finden Kim und Moon aber eine Paketlösung aus mehreren Punkten, könnten sie diese der internationalen Gemeinschaft vorschlagen.

foto: ap/south korea presidential blue house

Frieden

Südkorea: Seoul verhandelt mit Nordkorea zwar dem Vernehmen nach nun über einen Friedensvertrag, allein in der Hand hat Südkorea diesen aber nicht. Das Land hat den Waffenstillstand von 1953 (anders als die UN-Truppen bzw. USA, China und Nordkorea) nicht unterzeichnet. Ohne die Signatarmächte kann dieser wohl nicht in einen Frieden umgewandelt werden. Doch es gilt wie schon beim Handel: Ein Deal hätte symbolisches Gewicht.

Nordkorea: Wichtiger als ein symbolischer Friedensvertrag ist für Pjöngjang ein anderes Symbol, das damit einhergehen müsste: die internationale Anerkennung. Bisher haben etwa die USA dem kommunistischen Staat diese verweigert. Sollte ein Frieden unterzeichnet werden, wäre das für Pjöngjang also ein Schritt zu jenem Zustand, den Kim sich offenbar dringend wünscht: dass sein Land so behandelt wird wie andere auch. (mesc, 25.4.2018)