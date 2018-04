Die Defizite der Digitalisierungsdiskussion

Allerdings befähigt Wissen selbst noch nicht zur Problemlösung. Vielmehr sind es erst Wissensfähigkeiten, die kognitive und soziale Kompetenzen bündeln und so helfen, die neuen digitalen Möglichkeiten produktiv zu nutzen. Denn sie umfassen Handlungskompetenzen wie die Befähigung, Ermessensspielräume auszunutzen; effektiv zu kommunizieren und zu partizipieren; mehrere, unter Umständen gegensätzliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen; neue, überzeugende Ideen zu generieren; selbstreflexiv zu denken und Fehlschläge zu verkraften. Wissensfähigkeiten sind also sinnstiftend, eröffnen einen umfassenden Handlungsspielraum für Wahlmöglichkeiten und erhöhen dadurch die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des modernen Arbeitnehmers.

Wie kann man den zukünftigen Herausforderungen angemessener begegnen? Im Grunde bestehen die Schlüsselkompetenzen in der digitalisierten Welt darin, Information intelligent auszuwählen, diese zu bewerten und schlussendlich zu produktivem Handeln umzusetzen. Wir nennen diese Kompetenzen Wissensfähigkeiten. Wissensfähigkeiten sind generalisierende, sinnstiftende kognitive und soziale Kompetenzen, die Anpassungsfähigkeit ermöglichen, ohne vorher zu wissen, was genau die digitalisierte Zukunft bereithält.

Viel wichtiger als Fragen rund um die Technik sind daher Fragen nach den kognitiven und sozialen Fähigkeiten, die der Umgang mit der digitalen Entwicklung erfordert: Was macht man bloß mit der gesammelten Datenflut? Wie setzt man die neue Informationsfülle in produktive Ziele um? Sind die bekannten Schlüsselfähigkeiten Rechnen, Lesen und Schreiben noch imstande, mit den neuen Herausforderungen des digitalen Zeitalters umzugehen?

Vor diesem Hintergrund kann ein rein technisches Verständnis keine Basis für einen nachhaltigen Umgang mit der Digitalisierung bilden. Denn man fokussiert sich notgedrungen auf bestimmte (technische) Schlüsselkompetenzen, beispielsweise Software- oder IT-Kenntnisse, die aber – und das haben vergangene Vorhersagen eindrucksvoll gezeigt – meist schnell von der Entwicklung eingeholt werden. Denn es ist schlichtweg unmöglich vorherzusagen, welche expliziten Fähigkeiten ein Arbeitnehmer in zehn, zwanzig oder gar dreißig Jahren brauchen wird, um in einer veränderten Arbeitswelt bestehen zu können.

Nico Stehr ist Karl-Mannheim-Professor für Kulturwissenschaften an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und derzeit Visiting Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien.

Dustin Voss ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am European Institute der London School of Economics.

Zum Thema