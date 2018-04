Vucic: ROG-Feststellungen zu Serbien "politische Kampagne"

Er glaube nicht, dass sich Journalisten in Serbien unsicher fühlten, auch gebe es keinen Journalisten, der ernste Probleme haben würde, meinte Vucic laut Medienberichten. Auch würde er als Präsident gar keine Befugnisse im Medienbereich haben. (APA, 25.4.2018)

"Unter Präsident Aleksandar Vucic ist Serbien zu einem Land geworden, in dem es unsicher ist, Journalist zu sein", stellten die Reporter ohne Grenze unter anderem fest. Sie wiesen auch darauf hin, dass der EU-Beitrittskandidat nicht in der Lage sei, die EU-Normen im Bereich der Medienfreiheiten zu erfüllen.

Belgrad – Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat die kritischen Feststellungen von Reporter ohne Grenzen (ROG) zu Serbien am Mittwoch als "politische Kampagne" zurückgewiesen. Auf der jüngsten Rangliste zur Pressefreiheit der NGO nimmt Serbien Platz 76 ein, um 10 Ränge schlechter als im Vorjahr.

Zum Thema

Reporter ohne Grenzen: Pressefreiheit in Europa hat sich verschlechtert – Rangliste 2018 von Reporter ohne Grenzen: Lage der Pressefreiheit in 22 Ländern "sehr schwierig" – Verschlechterung auch in Österreich