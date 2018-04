Generalsekretär des Außenamts Linhart wechselt nach Paris

Diplomat löst Walter Grahammer ab, der in Pension geht.

Wien – In rund zwei Dutzend österreichischen Auslandsvertretungen wird in Kürze eine neue Botschafterin oder ein neuer Botschafter einziehen – das teilte am Mittwoch das Außenministerium in einer Presseaussendung mit. Den prestigeträchtigen Posten in Paris bekommt der Generalsekretär des Ministeriums, Michael Linhart, als Nachfolger von Walter Grahammer, der in Pension geht.

Wer in Zukunft den Job des 59-jährigen Linhart am Wiener Minoritenplatz übernimmt, ist noch offen. Als Favorit gilt, wie der STANDARD berichtete, Johannes Peterlik (51), vormals Pressesprecher von Benita Ferrero-Waldner. (red, 25.4.2018)