badluck reloaded

Mit Ihrer Abovorteilskarte erhalten Sie ermäßigte Tickets für EUR 14,– statt EUR 20,–

Gilt nur für bereits bestehende Abos. Bitte weisen Sie beim Ticketkauf Ihre Abovorteilskarte vor.

Das Stück erzählt Geschichten von und mit Asylsuchenden, in denen es um ihr künstlerisches Überleben in Österreich geht. Es zeigt, wie sie sich in der Gesellschaft ihres neuen Heimatlandes bewegen, wie sie die Österreicherinnen und Österreicher sehen, und es offenbart Konflikte, die von der Öffentlichkeit selten wahrgenommen werden.

Regie: Karl Baratta

Termine

25. April – 29. Mai, 20 Uhr

Theater Nestroyhof Hamakom

Nestroyplatz 1, 1020 Wien