One Plus 6: High-End-Smartphone erscheint am 16. Mai

Hersteller verkauft Tickets für Vorstellungsevent in London

Der Smartphone-Hersteller One Plus hat den Vorstellungstermin seines nächsten Mobiltelefons bekanntgegeben. Das One Plus 6 wird in wenigen Wochen, genauer gesagt am 16. Mai, vorgestellt werden. Als Ort für den Launch-Event hat man sich diesmal die britische Hauptstadt London ausgesucht. Beginn ist um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit, auch einen Livestream wird es geben.

Für den Eintritt in die Copper Box Arena verkauft man bereits Tickets. Aktuell werden 18 Euro verlangt, später soll der Preis auf 34 Euro steigen. Ob und welche Beigaben die Käufer neben den Eintrittskarten erhalten, ist unklar. Parallel sucht man zudem englischsprachige User, die das Smartphone unter Einhaltung bestimmter Vorgaben testen möchten. Sie können das Gerät anschließend behalten.

Modell mit 256 GB Speicher

Das One Plus 6 dürfte noch stärker dem Trend des "randlosen" Designs folgen und dem Oppo R15 wohl sehr ähnlich sehen. Klar ist bereits, dass das Display einen "Notch", also am oberen Rand eine Einkerbung für Frontkamera und Sensoren haben wird.

Auch Hardwarespezifikationen wurden bereits genannt. An Bord ist, wie erwartet, Qualcomms Snapdragon 845, es wird eine Variante mit 256 GB Onboardspeicher und acht GB RAM geben. (red, 25.4.2018)