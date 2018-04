Google Tasks: Einfache App für Aufgabenverwaltung

Parallel zum Gmail-Redesign veröffentlicht – Für Android und iOS veröffentlicht

Unter dem Namen Google Tasks bietet der Softwarehersteller aus Mountain View bereits seit vielen Jahren einen Service zur Aufgabenverwaltung an. Dass davon wohl selbst so mancher eingefleischte Google-Nutzer noch nie etwas gehört hat, hat einen durchaus nachvollziehbaren Grund. Ist die Entwicklung doch über Jahre hinweg brachgelegen. Mit dem aktuellen Redesign für Gmail gibt es nun aber auch einen Neustart für Google Tasks.

Apps

Google hat zum ersten Mal mobile Apps für Google Tasks veröffentlicht, diese sind ab sofort sowohl für Android als auch iOS erhältlich. Ein kurzer Blick darauf zeigt: Die App ist bewusst einfach gehalten. Es können beliebige Listen erstellt werden, auch Subtasks für einzelne Aufgaben lassen sich erstellen. Jeder einzelne Eintrag kann mit einem Datum versehen werden, an dem automatisch eine Erinnerung mittels Benachrichtigung erfolgt. Das war es dann aber im Großen und Ganzen auch schon.

Parallel dazu gibt es die Web-App, die im Sidebar des neuen Gmail angesiedelt ist. Dort lassen sich Tasks auch direkt aus Mails erstellen.

Überlappung

Unklar bleibt bei all dem, wie Google Tasks zu anderen bisherigen Diensten des Unternehmens passt. So bietet etwa der alternative Gmail-Client Inbox bereits die Möglichkeit Reminder anzulegen, was ebenfalls als eine Art Todo-Liste verwendet werden kann. Und natürlich lassen sich auch in der Notizanwendung Keep Task-Listen anlegen, dort noch dazu mit dem Vorteil, diese mit anderen Nutzern teilen zu können. (apo, 25.4.2018)