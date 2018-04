Uber stellt Dienst in Wien nach Gerichtsentscheid vorübergehend ein

Uber darf nur mehr dann vermitteln, wenn die Fahrer die Rückkehrpflicht der Mietwagenverordnung einhalten

Wien – Paukenschlag in der Taxibranche. Nach einem Entscheid des Handelsgerichts Wien muss der kalifornische Fahrtenvermittler Uber seine Dienste in der Hauptstadt vorerst einstellen. Die Taxifunkzentrale 40100 hat eine einstweilige Verfügung gegen Uber beantragt, die vom Gericht stattgegeben wurde.

Konkret hatte die Vermittlungszentrale Taxi 40100 Uber wegen "Beihilfe zum systematischen Gewerberechtsverstoß" geklagt. Hintergrund ist, dass nach Wiener Gesetz Taxifahrer jederzeit und überall Kunden aufnehmen dürfen, sie müssen dafür aber einen Fitxtarif verrechnen. Mietwagen können hingegen ihre Preise selbst festlegen, sie sind an die behördlich festgelegten Taxitarife nicht gebunden.

Aber: Aufträge bei Mietwägen müssen aber direkt in den Betriebsstätte der Unternehmen eingehen. Ein Mietwagen muss also nach jeder Fahrt in die Mietwagenzentrale zurückkehren. Uber bedient in Österreich des Mietwagensystems. Deshalb kann das kalifornische Unternehmen deutlich billiger anbieten als klassische Taxiunternehmen. Doch die Uber-Fahrer kehren im Regelfall nicht in ihre Zentralen zurück.

Uber hat bisher argumentiert, dass die Mietwagenunternehmen, die ihre Fahrer Uber zur Verfügung stellen, pauschal allen Fahrtenvermittlungen zustimmen. Damit erfolge die Beauftragung am Sitz der Mietwagenunternehmen. Dieser Ansicht ist das Handelsgericht offenbar nicht gefolgt.

"Wir sind hocherfreut über die Entscheidung des Handelsgerichts", so Christian Holzhauser, Geschäftsführer von Taxi 40100 in einer Aussendung. Man werde nun alles tun, damit bald Rechtssicherheit hergestellt werde. Was bedeutet die einstweilige Verfügung? "Wenn Uber weiterhin so anbietet wie bisher, sind ab morgen pro nachgewiesenem Verstoß, also für jede einzelne Fahrt, bis zu 100.000 Euro Strafe fällig", so Anwalt Dieter Heine, der die Klage in Namen von Taxi 40100 eingebracht hat. (red, 25.4.2018)