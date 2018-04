Musikpreis Echo wird nach Skandal abgeschafft

Vorstand des Verbands der Musikindustrie hat Einstellung beschlossen

Der Musikpreis Echo wird abgeschafft. Das hat der Vorstand des Bundesverbands Musikindustrie am Dienstag in einer außerordentlichen Sitzung in Berlin beschlossen, wie über den offiziellen Twitter-Account bekanntgegeben wurde.

Neuanfang für den deutschen Musikpreis: Den „ECHO“ wird es nicht mehr geben. Das hat der Vorstand des Bundesverbandes Musikindustrie gestern in einer außerordentlichen Sitzung in Berlin beschlossen.

Weitere Informationen hier: https://t.co/qlrLkevDA7 — ECHO (@ECHO_Musikpreis) April 25, 2018

In den vergangenen Tagen gaben mehrere Künstler, die mit dem Echo ausgezeichnet worden waren, diesen zurück. Grund war die Auszeichnung für die Rapper Kollegah und Farid Bang, deren Texte teils als antisemitisch, frauenfeindlich und homophob eingestuft wurden.

Vollständiger Neuanfang

Die Marke Echo sei so stark beschädigt worden, dass ein vollständiger Neuanfang notwendig sei, ist auf der Echo-Website zu lesen. Man wolle keinesfalls, dass der Musikpreis als Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung wahrgenommen wird: Das um den diesjährigen Echo herum Geschehene, wofür der Vorstand sich entschuldigt habe, könne zwar nicht mehr rückgängig gemacht werden, man werde aber dafür sorgen, dass sich ein solcher Fehler in Zukunft nicht wiederhole.

Der Neuanfang zieht auch eine Neuaufstellung bei Echo Klassik und Echo Jazz nach sich. Der Vorstand wird die drei Preise in eine eigene Struktur überführen. Bisher involvierte Gremien werden ihre Tätigkeit einstellen, die Kriterien der Nominierung und Preisvergabe sollen vollständig verändert werden. Die Jury soll dabei stärker in den Vordergrund rücken. (red, 25.4.2018)