Vier von fünf heimischen Online-Shops von Betrug betroffen

Identitätsdiebstahl und Zahlungsunfähigkeit als häufigste Betrugsform in Österreich

Vier von fünf der Onlineshop-Betreiber in Österreich waren schon einmal mit Betrug oder einem Betrugsversuch konfrontiert. Das geht aus einer am Mittwoch präsentierten Umfrage der Wirtschaftsauskunftei CRIF hervor. In der Schweiz lag der Wert bei 93 Prozent, in Deutschland gar bei 97 Prozent. Die Hälfte der Befragten erkannte zudem einen Anstieg der Betrugsfälle in den vergangenen zwölf Monaten.

"Mit der steigenden Zahl an Online-Shops und an Online-Transaktionen geht leider auch eine Zunahme an professionellen und organisierten Betrugsversuchen einher", erklärte Boris Recsey von CRIF Österreich. "Die Auswirkungen für die Händler reichen von finanziellen Einbußen über hohe juristische Kosten bis hin zu Reputationsschäden. Gerade für kleinere Betriebe kann das verheerend sein."

Identitätsdiebstahl

Die häufigste Form des Betrugs ist laut Umfrage Identitätsdiebstahl: Die Hälfte der befragten österreichischen Online-Shops war bereits damit konfrontiert, dass sich ein Kunde als eine komplett andere reale Person ausgibt. Zweitgrößtes Problem ist die Zahlungsunfähigkeit von Kunden: Den Bestellern ist bereits beim Kauf einer Ware bewusst, dass sie die Rechnungen nicht begleichen können. In Österreich waren davon 43 Prozent der Händler betroffen. In Deutschland (67 Prozent) und der Schweiz (88 Prozent) tritt dieses Problem deutlich häufiger auf. Weitere Tricks der Betrüger: Sie geben verfälschte Namens- oder Adressdaten an oder streiten den Erhalt der Ware ab, obwohl diese geliefert wurde.

Für das Gros der befragten Unternehmen lag der höchste, je erlittene Einzelverlustbetrag durch Betrugsfälle bei unter 5.000 Euro oder Franken (Österreich: 50 Prozent, Deutschland: 70 Prozent, Schweiz: 81 Prozent). Die Zahl der Fälle mit höheren Verlusten hat jedoch zuletzt in allen drei Ländern zugenommen. Gefragt nach der gesamten Schadenssumme, erlitten in Österreich 39 Prozent der Online-Händler in den vergangenen zwölf Monaten einen Verlust von mehr als 10.000 Euro (Deutschland: 52 Prozent, Schweiz: 10 Prozent), bei 13 Prozent der heimischen Online-Shops waren es mehr als 100.000 Euro.

Betrungserkennung

Als Prävention führt ein Gutteil der befragten Unternehmen Maßnahmen zur Betrugserkennung durch – am häufigsten sind dabei die manuelle Überprüfung durch Mitarbeiter (50 Prozent der heimischen Unternehmen) und das Führen eigener Kundenlisten (ebenfalls 50 Prozent). Maßnahmen wie der digitale Fingerabdruck oder Transaktions-Tools spielen hingegen eine untergeordnete Rolle.

Für die Studie wurden von CRIF aus dem eigenen Kundenkreis rund 130 Online- und Versandhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt. Die Umfrage wurde anonymisiert durchgeführt. Zu den Adressaten zählten etwa Zalando, Universal, Otto, Bonprix, Neckermann und Klingel. (APA, 25.4.2018)