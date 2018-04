Airbus und Dassault bauen europäisches Kampfflugzeug

Deutschland und Frankreich melden grundsätzliche Einigung

Berlin/Paris – Die Flugzeugbauer Airbus und Dassault Aviation arbeiten bei dem geplanten neuen europäischen Kampfjet und weiteren Rüstungsprojekten zusammen. Dazu hätten die beiden Firmen eine entsprechende Absichtserklärung zum Future Air Combat System (FCAS) unterzeichnet, erklärten Dassault-Chef Eric Trappier und der für Rüstung zuständige Airbus-Manager Dirk Hoke am Mittwoch. Der Betrieb des Flugzeugs solle mit eingeschränkten Fähigkeiten ab 2040 beginnen.

Auf der Firmenwebsite erklärt Hoke, das FCAS werde als Kampfflugzeug der sechsten Generation über modernste Selbstschutzsysteme wie eine Anlage zur Abwehr von Laserangriffen verfügen. Er betonte, dass es für potenzielle Kunden wichtig sei, die Kontrolle über die im Flugzeug verarbeiteten Daten zu behalten. Beim Kauf von US-Flugzeugen sei dies nicht gewährleistet: Diese würden mit Blackboxes geliefert, auf die der Kunde keinen Zugriff habe. Wie und wo so ein Kampfflugzeug eingesetzt werde, könnten die USA bestimmen.

Ob auch britische Flugzeugbauer eingeladen werden, sich an zukünftigen Projekten zu beteiligen, hänge vom Ergebnis der Brexit-Verhandlungen ab, erklärte Hoke. Frankreich arbeitet mit den Briten an einem unbemannten Kampfflugzeug, das Projekt hat aber bisher nur zögerliche Fortschritte gemacht.

Details bei der ILA

Das FCAS-Programm soll ein Kampfflugzeug, Drohnen sowie Kommunikationsinfrastruktur umfassen. Nun warteten die Unternehmen darauf, dass sich Deutschland und Frankreich auf Details einigten und diese bekanntgeben. Das soll nach Angaben aus Bundeswehrkreisen am Rande der Berliner Luftfahrtausstellung ILA geschehen, die die nächsten Tage in Berlin stattfindet.

Die Regierungen der beiden Länder hätten sich grundsätzlich auf die Kernaufgaben des neuen Kampfjets geeinigt, der langfristig den Eurofighter beziehungsweise die Rafale ablösen soll, hieß es. Ein entsprechendes Dokument solle am Rande der ILA unterzeichnet werden.

Deutsch-französisches Großprojekt

Die gemeinsame Entwicklung eines neuen Kampfjets ist mit Abstand das größte Vorhaben auf der deutsch-französischen Projektliste, auf die sich die beiden Länder vergangenes Jahr grundsätzlich verständigt hatten. Ein gemeinsamer Fahrplan dafür sollte nach früheren Planungen bis Mitte 2018 stehen.

Die Kosten für das Projekt dürften in den kommenden Jahrzehnten für die beiden Länder deutlich im zweistelligen Milliardenbereich liegen. Frankreich hatte sich in den 80er-Jahren aus dem Eurofighter-Programm zurückgezogen, um mit Dassault die Rafale zu bauen. Am Bau des Eurofighters sind Airbus, die italienische Leonardo und die britische BAE beteiligt.

Neuer Seeaufklärer erwogen

Deutschland und Frankreich wollten auch die gemeinsame Entwicklung neuer Seefernaufklärungsflugzeuge prüfen, zu deren Aufgaben vor allem die U-Boot-Jagd zählt, hieß es in Bundeswehrkreisen. Dazu werde auf der ILA eine Absichtserklärung unterzeichnet. Das Projekt solle langfristig auch anderen Mitgliedern der EU und der Nato sowie weiteren Partnerländern offen stehen.

Deutschland und Frankreich hätten sich bereits grundsätzlich auf die Anforderungen an den neuen Seefernaufklärer geeinigt, hieß es. Ein entsprechendes Dokument solle ebenfalls bei der ILA unterzeichnet werden. Danach soll das Flugzeug bis 2035 voll einsatzfähig sein und fähig, in unterschiedlichen Klimata zu fliegen und auf unterschiedlich gut ausgebauten Flugplätzen zu starten und zu landen. Kernaufgabe des neuen Seefernaufklärers werde die U-Boot-Jagd sein, darauf solle das Flugzeug optimiert werden. Außerdem solle es Aufklärungs- und Unterstützungseinsätze übernehmen können.

Airbus erwägt, eine militärische Variante des erfolgreichen Passagierflugzeugs A320neo zu bauen, die auch für sie Seeaufklärung geeignet sein soll, Dassault erwägt für das gleiche Einsatzgebiet, den Businessjet Falcon 8x umzubauen.

Deutschland fliegt bisher acht Maschinen des Typs P-3C Orion, Frankreich die Breguet Atlantique 2. Die viermotorige P-3C Orion ist das größte Kampfflugzeug der Bundeswehr. Sie hat eine Reichweite von rund 2.500 Kilometern, kann große Seegebiete überwachen und mit Torpedos Jagd auf U-Boote machen. Im vergangenen Sommer hatten sich beide Länder darauf verständigt, nach einer gemeinsamen Lösung zum Ersatz der alternden Maschinen zu suchen.

Japan bietet U-Boot-Jäger an

Aus japanischen Regierungskreisen hat die Nachrichtenagentur Reuters erfahren, dass auch der Schwerindustrie-Konzern Kawasaki mit seinem P-1-U-Boot-Jäger Interesse an dem deutsch-französischen Auftrag gezeigt hat. Dies käme für die Kunden billiger, als ein neues Flugzeug zu konstruieren, selbst wenn sich andere Staaten wie zum Beispiel Spanien an dem Projekt beteiligten, sagte ein Regierungsvertreter.

Die P-1 soll auch bei der Luftfahrtausstellung ILA präsentiert werden. Seit Premierminister Shinzo Abe vor vier Jahren das Waffenexportverbot aufheben ließ, bemüht sich die japanische Rüstungsindustrie erfolglos um Aufträge aus dem Ausland. Zuletzt scheiterte der Versuch, Australien Diesel-U-Boote zu verkaufen: Die Regierung in Canberra entschied sich für den französischen Anbieter DCNS. (red, APA, Reuters, 25.4.2018)