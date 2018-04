"Abschaum": Amokläufer von Toronto verachtete Frauen

"Incels", "unfreiwillig Enthaltsame" verherrlichen im Netz den Täter und geben Frauen die Schuld für die Tat

Der Amokfahrer von Toronto, Alek Minassian, hat nach Angaben der Polizei vor allem Frauen getötet. Bei den Opfern handle es sich überwiegend um Frauen, sie waren zwischen 20 und 80 Jahre alt, sagte Chefermittler Graham Gibson am Dienstag. Nun suggeriert ein Facebook-Posting, welches der Täter zuvor verfasst hatte, dass er Teil einer Online-Community war, die Frauen verachtet.



foto: screenshot/facebook/via bbc

In dem kryptischen Posting auf Facebook, wo er sich selbst als Soldat bezeichnet, nennt Minassian das Online-Forum 4chan und schreibt: "Die Incel-Rebellion hat bereits begonnen! Wir werden alle Chads und Stacys stürzen! Hoch lebe der oberste Gentleman, Elliot Rodger!" Facebook hat bestätigt, dass der Beitrag von ihm stammt.

"Unfreiweillig enthaltsam"

"Incel" ist eine verkürzte Version für "involuntary celibate", zu Deutsch "unfreiwillig Enthaltsame". Es ist eine Selbstbezeichnung von Männern, die keine Freundin oder Sexualpartnerin finden können. Schuld an dem von ihnen als schweres Unrecht gesehenen Umstand tragen ihrer Meinung nach Frauen. "Chads" sind für "Incels" jene verhassten Männer, die sexuell aktiv sind, "Stacys" ist der Name für Frauen – zum Teil werden sie auch als "Femoide" betitelt.

Frauenhasser

Elliot Rodger war ein Amokläufer, der im Jahr 2014 im kalifornischen Isla Vista sechs Menschen getötet und 13 verletzt hatte. Daraufhin brachte er sich selbst um. Zuvor hatte er ein 141-seitiges Manifest verfasst, in welchem er seinen Hass auf Frauen schilderte, denen er die Schuld dafür gab, dass er noch keine Partnerin gefunden hat. Unter anderem beschrieb er seinen Wunsch, Konzentrationslager für Frauen zu errichten. Auf Youtube erläuterte Rodger seine Verachtung gegenüber dem weiblichen Geschlecht, die das Motiv seiner Tat darstellte.

Verherrlichung eines Amokläufers

Dafür wird Rodger heute von der Online-Community der "Incels" – wenn auch zum Teil ironisch – verherrlicht, so offenbar auch von Minassian. Er hatte am Montag einen gemieteten Lieferwagen mit höchster Geschwindigkeit auf den Gehsteig einer belebten Straße in Toronto gelenkt. Nach jüngsten Angaben wurden zehn Menschen getötet und 14 verletzt. Einige der Verletzten schweben in Lebensgefahr. Der Täter wurde festgenommen und des zehnfachen Mordes beschuldigt.

In der Vergangenheit waren "Incels" vorwiegend auf einem Forum des sozialen Netzwerks Reddit aktiv. Jedoch hat die Plattform dieses vergangenen November gesperrt – damals zählte es 40.000 Mitglieder. Am Dienstag, einen Tag nach der Tat, verbannte Reddit das Forum "malecels", welches eine ähnliche Funktion hatte. Allerdings sind "Incels" auch auf weiteren, ähnlichen Foren auf der Plattform, wie auch auf anderen Webseiten – etwa 4chan – aktiv.

Frauen seien "selbst schuld"

In der Community wird Minassian zum Teil bereits als "Heiliger" verherrlicht. Er würde die Ansichten der "Incels" einer breiteren Öffentlichkeit "eintrichtern". Ebenfalls wird Frauen beziehungsweise den Opfern selbst die Schuld an der Tat zugeschrieben, wie das Reddit-Forum "Incel Tears" dokumentiert. Die Seite sammelt die Auswüchse der "Incels".

foto: screenshot/reddit/inceltears

Beispielhaft ist ein Posting, bei welchem ein Nutzer eines dezidierten "Incel"-Forums Frauen als "Abschaum" und "einige der schlimmsten Femoide" bezeichnet. Toronto sei die "Hauptstadt der Anti-Incel-Schlampen". In dem Posting wird Frauen die Schuld für die Amokfahrt gegeben und als "Lösung" vorgeschlagen, dass die Regierung Männern eine – am ehesten weiße – Freundin zur Verfügung stellen soll und "Chads", also sexuell aktive Männer, nicht mehrere Partner haben dürften. Ähnliche Postings wie dieses finden sich aktuell zahlreich auf den Kommunikationsplattformen der "Incels". (muz, 25.4.2018)