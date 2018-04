Eurowings-Bordpersonal soll 1.700 Einstiegsgehalt bekommen

Die Gewerkschaft verkündet einen Durchbruch am Weg zu einem Kollektivvertrag, der Druck auf die AUA steigt

Wien – Von einem "Riesenfortschritt" im Ringen um einen Kollektivvertrag für die Bordbeschäftigten bei Eurowings Europe berichtet die Gewerkschaft Vida in einer Aussendung: "Nach einem nächtlichen Verhandlungsmarathon haben wir in den frühen Morgenstunden ein Eckpunktepapier für einen Eurowings-Kollektivvertrag unterzeichnet", so Johannes Schwarcz, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida. Seit Herbst 2016 wird verhandelt, erstmals könne von einem herzeigbaren Ergebnis die Rede sein. Einer der wichtigsten Punkte ist, dass das Einstiegsgehalt für FlugbegleiterInnen des Billig-Carriers bei 1.700 Euro liegen soll", so der vida-Gewerkschafter.

Das vorliegende Eckpunktepapier ist für Schwarcz ein wichtiger Schritt, dass "das Lufthansa-Unternehmen endlich fair tarifiert wird und attraktive Arbeitsbedingungen bekommt. Für die mehr als 400 Eurowings-MitarbeiterInnen in Österreich ist das die Vorstufe, damit ihr kollektivvertragsloser Zustand beendet wird und sie nicht mehr im sozialen Leerraum stehen." Dem Papier müssen laut Vida noch die Eurowings-Gremien zustimmen, dann könne in den kommenden Wochen der Kollektivvertrag "endgültig zum Leben erweckt werden", so Schwarcz. Konkret soll der Vertrag in vier Wochen unterzeichnet werden.

Mit der AUA wird weiterhin verhandelt. Mit einem jährlichen Bruttoeinstiegsgehalt von 21.000 Euro (1.533 brutto monatlich) für das Kabinenpersonal würde die AUA deutlich unter jenem der Billigschwester liegen. Bei den Einstiegsgehältern war bei der AUA zuletzt von einer Erhöhung um sieben Prozent die Rede. Gewerkschafter Schwarcz geht davon aus, dass der Druck auf die AUA "eher schon" steige. Sein Eindruck sei, dass man "Ruhe im Konzern" möchte. (rebu, 25.4.2018)