Liverpool-Anhänger bei Ausschreitungen schwer verletzt

Zwei Italiener wegen versuchten Mordes festgenommen

Liverpool – Vor dem Champions-League-Spiel zwischen Liverpool und der AS Roma ist es am Dienstagabend zu Ausschreitungen zwischen englischen und italienischen Fußball-Fans gekommen. Ein 53-jähriger Liverpool-Anhänger wurde dabei am Kopf schwer verletzt und laut Polizei-Angaben "in kritischem Zustand" in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Italiener wurden wegen versuchten Mordes festgenommen.

"Wir glauben, dass das Opfer mit seinem Bruder in Liverpool war, um das Halbfinale anzuschauen und bei einer Auseinandersetzung zwischen Roma- und Liverpool-Fans in der Nähe des Albert Pubs angegriffen wurde", hieß es in einer Polizei-Mitteilung. Der ins Krankenhaus eingelieferte Ire ist laut Augenzeugenberichten mit einem Gürtel getroffen worden. Der FC Liverpool zeigte sich "schockiert und entsetzt".

footballfanarchive Die Auseinandersetzungen vor dem Stadion an der Anfield Road.

In im Internet verbreiteten Videos ist zu sehen, wie es vor dem Anpfiff der Halbfinal-Begegnung vor dem Stadion an der Anfield Road zu Auseinandersetzungen kommt. Auch Hämmer und Messer sollen dabei zum Einsatz gekommen sein. (APA/Reuters, 25.4.2018)