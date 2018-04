Youtubes eigener Musikdienst soll Aus für Google Play Music bedeuten

Der Streamingservice könnte noch in diesem Jahr starten

Youtube will bald seinen eigenen Musikdienstes, Youtube Remix, starten. Nun berichtet die Plattform Droid Life, berufend auf informierte Quellen, dass Google mit dem Start des Service Google Play Music abdrehen wird. Das könnte sogar schon gegen Ende des Jahres geschehen.

Start noch unklar

Bereits im November vergangenen Jahres berichteten Medien, dass Youtube einen eigenen Bezahldienst starten wird. Dafür habe Youtube bereits Verträge mit großen Musikverlagen geschlossen. Wann der Dienst starten wird, und ob es ihn von Anfang an in Österreich geben wird, ist noch offen. Mit Youtube-Red, einer Premium-Version von Youtube, die es noch nicht in Österreich gibt, können User Youtube werbefrei nutzen – und auch mobil Musik hören. Play Music wird wohl nicht weiter fortgeführt wird, da Youtube Remix die Funktion des Dienstes übernimmt.

Frustrieren

Lyor Cohen, Chef von Youtube Music, hatte auf dem South by Southwest Musikfestival angekündigt, dass der Dienst das Beste von Google Play Music und Youtube vereine. Auch merkte er an, dass Youtube-Nutzer, die viel Musik hören, künftig viel Werbung ertragen werden müssen. Der Sinn dahinter ist, Personen, die die Plattform als kostenfreien Musikstreamingdienst nutzen, dazu zu verführen, ein Abo abzuschließen. (red, 25.4.2018)