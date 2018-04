Urteil gegen Peter Madsen nach Tod von Kim Wall erwartet

Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft oder Sicherungsverwahrung

Die Forderung des dänischen Staatsanwalts Jakob Buch-Jepsen an die Richter war klar: "Peter Madsen wird entweder zu lebenslanger Haft oder Sicherungsverwahrung verurteilt." Ein Urteil wird für heute gegen 13 Uhr erwartet. Im Fall einer lebenslangen Haftstrafe könnte Madsen zum ersten Mal nach zwölf Jahren um Bewährung ansuchen, bei Sicherungsverwahrung nach drei Jahren. Anschließend würde seine Entlassung alle zwei Jahre evaluiert werden.

Jepsen zeichnete seit Prozessbeginn am 8. März das Bild des Mörders Madsen. Alle Indizien würden darauf hinweisen, dass der 47-jährige Erfinder die schwedische Journalistin Kim Wall in der Nacht auf den 11. August 2017 in seinem U-Boot Nautilus vorsätzlich getötet und missbraucht habe. Anschließend zerstückelte er ihre Leiche und warf sie in die Bucht vor Kopenhagen. Zumindest letztgenannte Vorwürfe hat Madsen nach mehreren widersprüchlichen Aussagen zugegeben. Er habe Panik gehabt, sagte der Angeklagte vor Gericht. Er wisse, dass er etwas Unrechtes getan habe, aber es sei eine Ausnahmesituation gewesen, beteuerte er.

Widersprüchliche Aussagen

Madsen spricht von einem Unfall. Wall soll im U-Boot an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sein. Während die Journalistin erstickte, habe er sich auf der Brücke befunden und die Leiche erst später entdeckt, sagte er. Die Vergiftung war aber nicht die erste Erklärung für Walls Tod, die Madsen den Behörden präsentierte. Als er aus der Bucht vor Kopenhagen gerettet wurde, weil sein U-Boot gesunken war – er hatte es selbst versenkt –, gab er noch an, die junge Frau lebend an Land abgesetzt zu haben. Nach den Funden der ersten Leichenteile, die beschwert wurden, damit sie unter Wasser bleiben, änderte er seine Aussage. Wall sei die Einstiegsluke auf den Kopf gefallen. Am abgetrennten Kopf der Toten konnten allerdings keine entsprechenden Verletzungen festgestellt werden.

Bei dem Prozess in Kopenhagen dreht sich alles um die Frage, wie die 30-jährige Journalistin gestorben ist. Die Gerichtsmedizinerin Christine Jacobsen geht davon aus, dass Walls Luftzufuhr komplett oder teilweise abgeschnitten wurde: "Entweder durch Strangulation, Durchtrennen der Kehle oder Ertrinken." Madsens Anwältin Betina Hald Engmark fragte nach: "Gab es typische Zeichen für Strangulation wie Blutansammlungen in den Augen oder Würgemale?" "Nein", antwortete Jacobsen. Und fügte hinzu, dass die Leichenteile länger im Wasser gelegen seien und dadurch Hinweise vernichtet wurden.

Sexuelle Fantasien thematisiert

Dass die Todesursache nicht eindeutig festgestellt werden kann, könnte Madsen entgegenkommen. Seine Anwältin plädiert deshalb für maximal sechs Monate Haft. Während des Prozesses thematisierte die Staatsanwaltschaft jedoch Madsens sexuelle Neigungen und Gewaltfantasien. Am 26. Juli 2017 soll er nach "weiblicher Köpfung" im Internet gesucht haben, am 10. August noch nach "Qual eines geköpften Mädchens".

Außerdem sprach er im vergangenen Jahr zwei ihm fremde Frauen an und lud sie auf sein U-Boot ein. Eine der beiden sagte beim Prozess aus, dass sie noch am 8. August eine SMS von Madsen bekommen habe, in der er sie zu einer Tour auf der Nautilus eingeladen hätte. "Das war ein wenig merkwürdig", sagte sie beim Prozess aus. Deshalb habe sie ihm nicht mehr geantwortet. (bbl, 25.4.2018)