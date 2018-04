Nun auch Ufos gesichtet: Der Himmel von "Fortnite" beschäftigt Spieler weiterhin

Auch Schilder aufgetaucht, die baldiges Ende von "Tilted Towers" ankündigen

Nach Meteoriten wurden nun auch Ufos in "Fortnite" gesichtet. Der Himmel des Battle-Royale-Games beschäftigt Nutzer schon länger. Sie spekulieren, dass bald ein Areal der Karte zerstört wird – entweder durch Meteoriten oder Ufos. Konkret geht es um die Stadt namens "Tilted Towers", die äußerst populär beim Start einer Partie ist. Hier sollen sich aber so viele Spieler gleich zum Start erledigen, dass im Laufe des Spiels weniger los ist und der Spaß darunter leidet.

foto: reddit/mateybob Diese Schilder wurden in der Stadt "Tilted Towers" gesichtet.

Mystische Schilder

Ein anderer User spürte ferner Schilder auf, die eine baldige Apokalypse ankündigen. Er fand diese in besagter Stadt. Darauf ist eine Skyline zu sehen, die für "Tilted Towers" stehen könnte, ein Ufo, Meteoriten und ein Schild auf dem "Today" ("Heute") durchgestrichen ist und stattdessen "Tomorrow" ("Morgen") darunter steht. Möglicherweise passiert die Zerstörung der Stadt also am heutigen Mittwoch oder die Entwickler haben sich einfach einen Spaß erlaubt.

Auch im PvE-Modus gesichtet

Diese Schilder sind übrigens nicht nur im PvP-, sondern auch im PvE-Modus zu finden. Die dritte Battle-Royale-Saison endet in Kürze, konkret am 30. April. Rund um dieses Datum kann wohl mit der Zerstörung von "Tilted Towers" gerechnet werden – oder einem ganz anderen Ausgang. (red, 25.04.2018)