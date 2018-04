Deutschland stockt Hilfe in Syrien-Krise um eine Milliarde Euro auf

Uno hatte zuvor vor neuen Fluchtbewegungen gewarnt – Österreich gibt vier Millionen

Brüssel – Deutschland stockt die humanitäre Hilfe für die Menschen im Bürgerkriegsland Syrien und der Region um eine Milliarde Euro auf. "Allein in Syrien sind nach wie vor mehr als 13 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen", sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas bei der Ankunft in Brüssel, wo am Mittwoch eine Geberkonferenz für die Region stattfindet. "Millionen, die in die Türkei, nach Jordanien und Libanon geflohen sind, brauchen weiter Unterstützung und Zukunftsperspektiven in ihrer Heimatregion." Die Hilfszusage soll um weitere 300 Millionen Euro erhöht werden, wenn dies mit dem neuen Bundeshaushalt genehmigt wird.

Deutschland hat seit Beginn des Konflikts rund 4,5 Milliarden Euro für Hilfe in der Region bereitgestellt und ist damit größter Einzelgeber in der Syrien-Krise. Weitere große Beträge kamen von Großbritannien und den USA.



Österreichs Beitrag deutlich geringer

Österreichs Beitrag beläuft sich auf vier Millionen Euro für Syrien aus dem Auslandskatastrophenfonds, wie Außenministerin Karin Kneissl im Vorfeld angekündigt hatte. "Es geht hier zum einen um humanitäre Soforthilfe, aber auch mit Blick auf Wiederaufbaumöglichkeiten", hatte Kneissl vergangene Woche erklärt. Drei Millionen sollen dem Internationalen Roten Kreuz für Trinkwasseraufbereitung und Entminung zur Verfügung gestellt werden und eine Million dem Uno-Kinderhilfswerk Unicef.

Nach den westlichen Militärangriffen gegen Ziele in Syrien laufen nun Bemühungen, wieder einen politischen Prozess zur Beilegung des Konflikts in Gang zu bringen. Als entscheidend dafür gilt die Haltung Russlands, das den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad militärisch stützt.

Sorge der Uno

Der Chef des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen hatte zuvor die Teilnehmer der Brüsseler Syrien-Konferenz vor der Kürzung von Hilfsgeldern gewarnt. "Es kostet uns 50 Cent am Tag, einen Syrer in Syrien oder in der Region zu ernähren", sagte David Beasley zu den Beratungen an diesem Mittwoch.

Wenn dieser Syrer aber nach Deutschland flüchte und dann dort untergebracht und versorgt werden müsse, koste dies rund 50 Euro pro Tag, so Beasley. Wer nicht aus Großherzigkeit Geld für notleidende Menschen geben wolle, sollte zudem einfach an seine Sicherheitsinteressen denken, ergänzte Beasley. Der Syrien-Konflikte habe gezeigt, dass mit den Flüchtlingen heutzutage auch islamistische Terroristen nach Europa kämen.

Das Versiegen der internationalen Hungerhilfe in der Region im Winter 2014/2015 gilt als einer der Auslöser für die große Fluchtbewegung des Sommers 2015. (APA, 25.4.2018)