Trump schickt US-Handelsdelegation nach China

US-Präsident sieht "sehr gute Chancen" auf eine Einigung im Handelsstreit mit Peking

Washington/Peking – Im Handelsstreit mit Peking hat US-Präsident Donald Trump die Entsendung einer Delegation nach China angekündigt. US-Finanzminister Steven Mnuchin, der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und weitere US-Vertreter würden auf Anfrage Pekings "in einigen Tagen" nach China reisen, sagte Trump am Dienstag vor Journalisten in Washington.

Trump zeigte sich zuversichtlich, dass eine Einigung im Handelsstreit möglich sei: Es gebe "sehr gute Chancen", eine Einigung zu erzielen, sagte der US-Präsident. Sein Verhältnis zu Chinas Staatschef Xi Jinping bezeichnete Trump als "ausgezeichnet". "Ich glaube, der Handel wird klappen, aber ich glaube auch, dass China uns nie mit mehr Respekt behandelt hat, als sie das in der kurzen Zeit getan haben, in der ich Präsident bin", sagte Trump.

Peking drohte mit Gegenmaßnahmen

Der aktuelle Handelsstreit zwischen den USA und China schürt Ängste vor einem Handelskrieg. Eine Eskalation des Konflikts zwischen den beiden größten Volkswirtschaften würde die gesamte Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen. Washington hatte zu Beginn des Monats Strafzölle auf 1.300 chinesische Produkte mit einem Warenwert von insgesamt rund 50 Milliarden Dollar (40,94 Milliarden Euro) angekündigt, Peking drohte mit entsprechenden Gegenmaßnahmen.

Allerdings gab es zuletzt Signale der Entspannung. So stellte Peking in Aussicht, seine Märkte stärker für ausländische Investoren öffnen zu wollen. Trump begrüßte das und sprach von Fortschritten im Handelsstreit. (APA, 25.4.2018)