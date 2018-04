Mindestens zehn Tote bei Großbrand in Indonesien

Feuer an illegalem Ölbohrloch ausgebrochen

Banda Aceh – In Indonesien sind mindestens zehn Menschen bei einem Brand an einem illegalen Ölbohrloch ums Leben gekommen. Dutzende weitere seien verletzt worden, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Das Unglück ereignete sich in der Provinz Banda Aceh im Westen des Landes.

Schweißarbeiten an Rohren könnten den Brand verursacht haben, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den Katastrophenschutz. Der Nachrichtenagentur AFP zufolge hat eine Öllache den Großrand ausgelöst, der mindestens drei Häuser erfasste. Das Unglück ereignete sich in den frühen Morgenstunden und war am Vormittag noch immer nicht unter Kontrolle. (APA, 25.4.2018)