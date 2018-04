WM-Kader nimmt langsam Formen an

ÖEHV-Teamchef Bader nominierte sechs Salzburg-Spieler für letzte Testspiele – Fragezeichen hinter NHL-Spielern

Wien – Mit sechs Spielern von EBEL-Vizemeister Red Bull Salzburg bestreitet das österreichische Eishockey-Nationalteam die letzten Testspiele vor der WM ab 4. Mai in Dänemark. Verletzungsbedingte Absagen gab es von Teamkapitän Thomas Raffl (Innenbandverletzung), Raphael Herburger (Fingerbruch) und Alexander Pallestrang (Leistenverletzung).

ÖEHV-Teamchef Roger Bader berief am Dienstag Torhüter Bernhard Starkbaum, die Verteidiger Dominique Heinrich und Layne Viveiros sowie die Stürmer Alexander Cijan, Mario Huber und Alexander Rauchenwald in seinen 29-Mann-Kader ein, der den Alrosa Cup in St. Petersburg bestreitet. In Russland stehen Spiele gegen Weißrussland U25 (26. April, 15.00), Norwegen U25 (27., 15.00) und die B-Auswahl von Russland (28., 18.30) an.

Noch nicht mit dabei sind die beiden Schweiz-Legionäre Stefan Ulmer (Lugano) und Patrick Obrist (Kloten), die noch im Liga-Einsatz sind. Aus der NHL hofft Bader noch auf Verstärkung durch Michael Raffl (Philadelphia Flyers), der seine Bereitschaft bekundete, aber noch Formalitäten zu erledigen hat. Michael Grabner (New Jersey Devils) hat wegen seiner Vertragssituation abgesagt, bei Thomas Vanek (Columbus Blue Jackets) ist die Situation ähnlich, eine definitive Entscheidung steht aber noch aus. (APA, 24.4.2018)