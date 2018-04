450 Cannabispflanzen in Vorarlberg sichergestellt

Sieben Indoor-Anlagen im Haus eines 37-Jährigen – Geruch hatte Polizei auf den Plan gerufen

Lustenau – Die Vorarlberger Polizei hat am Montagnachmittag ein Wohnhaus in Lustenau gestürmt. Hinweise aus der Bevölkerung, dass starker Cannabis-Geruch aus dem Haus wahrnehmbar sei, hatten die Exekutive auf den Plan gerufen. Die Beamten stellten sieben Indoor-Anlagen mit insgesamt 450 Hanfpflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien sicher. Der 37-jährige Besitzer wurde angezeigt.

Die Wohnung des 37-Jährigen wurde aufgebrochen, weil der Mann nicht auf die Zurufe und das Klopfen der Polizisten reagiert hatte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bereits beim Eintritt machten sie mehrere Cannabis-Zelte aus. Da weitere Türen verschlossen waren und der Besitzer noch immer nicht auf Zurufe reagierte, verständigte das Team der Exekutive das Einsatzkommando Cobra. Erst als dieses vor dem Haus Stellung bezog, kam der 37-Jährige in den Eingangsbereich und wurde dort festgenommen. Verletzt wurde niemand.

Neben den illegalen Pflanzen fanden die Polizisten einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker. An dem Einsatz waren 22 Polizisten beteiligt. (APA, 24.4.2018)