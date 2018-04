Missbrauchsprozess gegen Skitrainer: "Mit Zöglingen herumgeblödelt"

Das mutmaßliche Opfer, ein 15-jähriger Bursch, hat wegen Mobbings inzwischen die Schule wechseln müssen

Leoben – Es war und ist Richard Gollner zu verdanken, dass Leoben nicht Bludenz geworden ist. Gollner ist Richter am Landesgericht Leoben, dort musste sich am Dienstag ein Trainer der Ski-Handelsakademie Schladming wegen des Verdachts des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses verantworten. Der suspendierte Trainer soll, führte die Staatsanwältin aus, im November 2017 an einem 15-jährigen Schüler "geschlechtliche Handlungen vorgenommen" respektive "vorzunehmen versucht" haben. Was der Angeklagte bestreitet.

Was Leoben von Bludenz unterscheidet, wo kürzlich im ersten Teil eines von Ex-ÖSV-Trainer Charly Kahr angestrengten Verfahrens Schmutzwäsche gewaschen wurde? Gollner schließt vor den Zeugeneinvernahmen die Öffentlichkeit aus.

"Zwei- bis dreideutig"

Den Angeklagten hat er allerdings teilweise noch vorher befragt. Nicht nur zu den angezeigten Vorfällen, sondern auch zu Whatsapp-Nachrichten des Trainers an Schüler. Sie werfen kein gutes Licht auf ihn. Da kam er aufs Onanieren zu schreiben und verschickte ein "Thick Pic". Wessen "Ding" das sei, will Gollner wissen. "Es kann meines sein, muss aber nicht meines sein", sagt der Angeklagte und kann sich "nicht mehr erinnern". Er habe mit den Zöglingen "halt immer zwei- bis dreideutig herumgeblödelt".

Der Trainer hatte den Schüler im Auto zu einem Arzttermin gebracht. Im Arztzimmer sowie während der Heimfahrt soll es zu den Übergriffen gekommen sein. Der Verteidiger macht geltend, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen VW-Bus gehandelt habe und der Platz zwischen dem Trainer und seinem minderjährigen Beifahrer frei geblieben sei. Der Angeklagte sagt, "angestupst" und "angestoßen" habe er den Schüler, mehr nicht. Später wird die Sprache darauf kommen, dass er Umwege genommen habe, mehrmals stehengeblieben sei.

Ende der Karriere droht

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass dem 15-Jährigen, einem hoffnungsvollen Talent, das Ende der Karriere droht. Die Schladminger Ski-Hak, an der er sich nach seiner Anzeige Mobbing durch Mitschüler ausgesetzt sah, verließ er auch in der Hoffnung, in einer anderen vergleichbaren Schule unterzukommen. Diese Hoffnung erfüllte sich bis dato nicht.

Ein Urteil wurde für den Abend erwartet. (Fritz Neumann, 25.4.2018)