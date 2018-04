Vier Empfehlungen für fünf Festivaltage

"A Woman Captured Bernadett", "Was werden die Leute sagen", "The Other Side Of Everything" und "Madame Hyde"

· A Woman Captured Bernadett Tuza Ritters Doku-Debüt wurde trotz seines beklemmenden Themas zum Festivalhit. In klaustrophobischen Bildern erzählt die Ungarin von einer Frau, die als Arbeitssklavin gehalten wurde – und das mitten im gegenwärtigen Europa.

· Was werden die Leute sagen Ein 16-jähriges pakistanisches Mädchen gerät zwischen zwei Welten, als sie von ihren Eltern mit dem norwegischen Freund erwischt wird. Imre Haq erforscht emphatisch Fragen nach Gemeinschaft.

· The Other Side Of Everything Die Belgraderin Mila Turajlic befasst sich mit der Vergangenheit, indem sie durch eine Tür in der Wohnung ihrer Mutter schreitet, die 70 Jahre lang verschlossen blieb. Ein bewegendes Stück Familienarchäologie.

· Madame Hyde Serge Bozon, markanter Querkopf des französischen Kinos, setzt Isabelle Huppert als überforderte Lehrerin unter Strom – und zwar wortwörtlich. Eine fantastische Gratwanderung zwischen Komödie und Fantastik. (kam, 25.4.2018)