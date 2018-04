TV- und Radiotipps für Mittwoch, 25. April

Der Staat gegen Fritz Bauer, ATV Die Reportage: Dorfhelferinnen, Terra Mater: Amur – Asiens Amazonas, Weltjournal: Großbritannien – Rätsel um Giftaffäre, Kriegsspiele in der Moschee – Gibt es eine türkische Parallelgesellschaft? und Macht Geld den Fußball kaputt?

19.40 REPORTAGE

Re: Reparieren wird belohnt – Weiternutzen statt wegwerfen 2015 schmissen die Deutschen laut einer Studie des Umweltbundesamts 722.000 Tonnen Elektro-Altgeräte weg. Viel zu viele, meint Detlef Vangerow aus Reutlingen, denn: Viele Geräte könnte man reparieren und weiter benutzen. Bis 20.15, Arte

20.15 NATIONALSOZIALISMUS

Der Staat gegen Fritz Bauer (D 2014, Lars Kraume) Fritz Bauer (Burghart Klaußner) ist Generalstaatsanwalt und hat sein Leben der Jagd auf NS-Verbrecher verschrieben. Sein größter Fall: Adolf Eichmann. Bauer sieht den Fall schon als hoffnungslos an, als ihn ein Brief erreicht. Ein Mann behauptet, Adolf Eichmann in Argentinien aufgespürt zu haben. Mehrfach prämierter Film über einen mutigen Juristen, der einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der deutschen NS-Vergangenheit leistete. Bis 21.50, Arte

vipmagazin

20.15 REPORTAGE

ATV Die Reportage: Dorfhelferinnen Sie schreiten ein, wenn die Bäuerin am Hof ausfällt: die Dorfhelferinnen. Bei Tod, Krankheit oder Unfall packen sie an, um den Betrieb am Laufen zu halten. Oft arbeiten und leben sie mehrere Wochen auf dem Bauerhof. Immer im Gepäck: eine große Portion Empathie. Bis 21.20, ATV

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Amur – Asiens Amazonas: Der ferne Osten (1/3) Der Amur erstreckt sich mit einer Länge von über 2800 Kilometern über China und Russland und zählt so zu den längsten Flüssen der Erde. Nebenprodukte des Stroms sind tausende Flüsse, Sümpfe und Seen. Bis 21.15, Servus TV

21.50 SCHRIFTSTELLER

Israel erzählt Israel begeht den 70. Jahrestag seiner Staatsgründung. Aber was weiß man eigentlich über dieses Land? Über den Palästinenserkonflikt? Die Rolle der Siedler, des Militärs und der Religionsvertreter in der Gesellschaft? Die Antworten auf diese Fragen sucht die Dokumentation mit zehn Schriftstellern der israelischen Gegenwartsliteratur – darunter Amos Oz oder Zeruya Shalev. Bis 22.45, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Großbritannien – Rätsel um Giftaffäre Die Rätsel um den Giftanschlag gegen den russischen Doppelspion Sergej Skripal in Salisbury in Südengland werden immer größer. Gezeigt wird die brisante Reportage des britischen Senders Channel 4 über die möglichen Hintergründe des Attentats und die Abgründe von Spionage, Politik und Verbrechen. Bis 23.20, ORF 2

22.45 TALK

Pro & Contra: Kriegsspiele in der Moschee – Gibt es eine türkische Parallelgesellschaft? Darüber diskutieren bei Corinna Milborn unter anderen Efgani Dönmez (Nationalratsabgeordneter und Integrationssprecher, ÖVP) und Berivan Aslan (ehem. kurdischstämmige Nationalratsabgeordnete, Die Grünen). Bis 23.45, Puls 4

23.15 MAGAZIN

Zoom: Kick & Cash – Macht Geld den Fußball kaputt? Verstörend hohe Ablösesummen, Spieler, die sich aus Verträgen streiken, die Zersplitterung der Spieltage, teure Pay-TV-Abos: Fußball wird immer mehr zum Geschäft. Viele Fans in Deutschland sind genervt und fragen sich: Werden künftig Investoren wie in Frankreich oder England das alleinige Sagen haben? Bis 0.00, ZDF

23.20 MEDIENMAGAZIN

Zapp 1) ?Übers Ziel hinausgeschossen: Journalisten über Fußballer. 2) Perfekte Symbiose: Schönheitschirurg im Privatfernsehen. 3) Lügen und Videos: Deepfakes fluten das Netz. Bis 23.50, NDR

23.25 REPORTAGE

Weltjournal +: Litwinenko – Tod eines Spions Schon vor zwölf Jahren hat ein Giftanschlag auf einen russischen Agenten in Großbritannien eine diplomatische Krise heraufbeschworen. Damals wurde der langjährige Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdienstes KGB, Alexander Litwinenko, in London mit radioaktivem Polonium ermordet. Auftraggeber des Mordes sei niemand anderer als Putin gewesen, sagte Litwinenko, kurz bevor er das Bewusstsein verlor. Bis 0.05, ORF 2