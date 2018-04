Addendum stellt Medien seinen Content zur Verfügung

Voraussetzung ist, dass "Addendum" als Quelle zitiert und ein entsprechender Backlink gesetzt wird

Wien – Das Online-Medienprojekt "Addendum" bietet nun seine Texte, Daten, Audio-Files und Bilder Medienbetreibern an. "Vom Blogger bis zu öffentlich-rechtlichen Medien" darf, wer will, die Materialen downloaden und weiterverbreiten. Die Themenpakete werden als ZIP-Pakete zur Verfügung gestellt – Voraussetzung ist, dass "Addendum" als Quelle zitiert und ein entsprechender Backlink gesetzt wird. Abgeändert werden dürfen die Inhalte nur in Absprache.

Ziel der von Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz errichteten Trägerstiftung Quo Vadis Veritas sei es ja, "mit gemeinnützigem, faktenbasiertem Journalismus einen Beitrag zur objektiven und unabhängigen Informationsbeschaffung und -aufbereitung zu leisten sowie Hintergründe und Zusammenhänge zu wichtigen Gegenwarts- und Zukunftsthemen aufzuzeigen", erklärte dazu Herausgeber Michael Fleischhacker. "Mit dieser Maßnahme wollen wir bei der Verbreitung solcher Inhalte helfen." (APA, 24.4.2018)