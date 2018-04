Deutsche Initiative will Mobilfunkstandard 5G in Industrie etablieren

"5G Alliance for Connected Industries and Automation" gegründet

Eine Initiative von deutschen Unternehmen wie Deutsche Telekom, Siemens, Bosch und Intel will den neuen schnelleren Mobilfunkstandard 5G in der industriellen Produktion etablieren. Dieser solle von vornherein industriefähig ausfallen, lautet das Ziel der Anfang April gegründeten Arbeitsgemeinschaft "5G Alliance for Connected Industries and Automation" (5G-ACIA).

Wichtige Akteure zusammengebracht

"5G wird das zentrale Nervensystem der Fabrik der Zukunft werden und sich disruptiv auf die industrielle Fertigung auswirken", erklärte der Vorsitzende der Initiative, Andreas Müller (Bosch), am Dienstag auf der Hannover Messe. In der Arbeitsgemeinschaft würden erstmalig alle wichtigen Akteure weltweit zusammengebracht. So könne zielgerichtet daran gearbeitet werden, "dass die Belange der Industrie entsprechend berücksichtigt werden".

Die Initiative ist ein globales Forum, in dem Automatisierer, Anwender aus dem Maschinenbau und der Prozessindustrie, Netzwerkanbieter und Netzausrüster aus der Informations- und Kommunikationstechnologiebranche gemeinsam mit wissenschaftlichen Instituten zusammenarbeiten. (APA, 24.4.2018)