Duden erklärt, wo Emojis platziert werden sollten

Nach dem Satzzeichen – seit August ist das Wort im Rechtschreibwörterbuch eingetragen

Emojis sollte man bei einem vollständigen Satz nach dem Satzzeichen platzieren. Das empfiehlt der Duden Nutzern auf Twitter.

Unsere Redaktion empfiehlt, Emojis bei vollständigen Sätzen nach dem Satzzeichen zu platzieren. 🙃🙂😎 https://t.co/fZPqH7MhUk — Duden (@Dudenverlag) April 23, 2018

Seit August vergangenen Jahres ist das Wort "Emoji" im Duden eingetragen. Laut des Rechtschreibwörterbuchs heißt es "das Emoji" und im Plural "die Emojis".

Emojis mit Erklärungen

Das Wörterbuch Dictionary.com hat im März sogar unterschiedlichste Emojis in seinem Repertoire aufgenommen. Seitdem ist es möglich, nachzuschlagen, was etwa das Herzaugen-Emoji bedeutet. Außerdem kann die Hintergrundgeschichte nachgelesen werden. as Kothaufen-Emoji etwa gebe es seit 2010 bei Unicode 6.0, 2015 wurde es als Emoji ausgeliefert. Seine Bedeutung sei vielfältig, gängig sei es aber als Ersatz für den Kraftausdruck "Scheiße", aber auch in seiner wörtlichen Bedeutung oder als Metapher. (red, 24.4.2018)