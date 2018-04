Karl Marx zum 200er: Ö1 feiert den Denker eine Woche lang

Mit philosophischen Exkursen und einem Hörspiel der Gruppe Rimini Protokoll

Der Urvater des Kommunismus wird 200 – und Ö1 feiert: In der kommenden Woche startet Oliver Tanzer allmorgendlich um 6.56 Uhr mit den "Gedanken zum Tag", die sechsmal unter dem Motto "Opium des Volkes" stehen. Im Format "Radiokolleg" setzt Thomas Mießgang dann am 30. April, 2. und am 3. Mai um 9.05 Uhr fort mit Gedanken über "Die Figur des Arbeiters" in einer von Fortschritt geprägten Zeit.

Die "Philosophie Pur" ist passend zum Tag der Arbeit am 1. Mai dem Komplex "Schön arbeiten" gewidmet, wenn ab 19.05 Uhr Alexander Tschernek unter anderem die Schriften des Jahresjubilars durchforstet. Am 3. Mai steht dann der bekennende Marxist Antonio Gramsci im Zentrum von "Dimensionen", wenn ab 19.05 Uhr die Denkschule des Philosophen aufgeblättert wird.

Aber nicht nur philosophisch, sondern auch künstlerisch widmet man sich bei Ö1 Marx. So ist am 5. Mai das Hörspiel "Karl Marx: Das Kapital. Erster Band" der Gruppe Rimini Protokoll ab 14 Uhr zu hören, das sich mit Marx' Opus Magnum auseinandersetzt. Ab 17.05 Uhr übernimmt dann ein "Diagonal: zur Person Karl Marx", das dem Lebensmotto "An allem ist zu zweifeln" des Denkers nachspürt. Und die Marx-Feierlichkeiten beschließt unter dem Titel "Seufzer der bedrängten Kreatur" die Sendung "Logos – Glauben und Zweifeln" ab 19.05 Uhr mit der Religionskritik des Jahresjubilars.