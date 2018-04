US-Bericht kritisiert Intransparenz bei Afghanistan-Aufbaufonds

Fonds deckt etwa 40 Prozent aller zivilen Ausgaben der afghanischen Regierung ab

Washington/Kabul – Bei Milliardenbeträgen für den Wiederaufbau Afghanistans können die Ausgaben offenbar nicht nachverfolgt werden. Dies geht aus einem Bericht des Generalinspekteurs des US-Senats für den Wiederaufbau in Afghanistan (Sigar) hervor. In den von der Weltbank verwalteten Wiederaufbaufonds ARTF haben Geberländer seit 2002 mehr als zehn Milliarden Dollar (8,17 Milliarden Euro) eingezahlt. Größter Beitragszahler ist die US-Entwicklungsbehörde USAID. Der ARTF ist eine der wichtigsten Geldquellen für die afghanische Regierung.

Es mangle an Transparenz bei der Nachverfolgung und Überprüfung der Ausgaben von ARTF-Mitteln durch die Weltbank und die afghanische Regierung, heißt es in dem Bericht. Die Weltbank könne auch nicht messen, welche Wirkung die bereitgestellten Geldmittel hätten und was sie zur Entwicklung des Landes beitrügen.

Kein Nachweis der Existenz der Geldgeber

Die Struktur des Fonds und das Fehlen einer Verpflichtung zur Rückzahlung von Geldern erlaube die Finanzierung von unausgegorenen Projekten, zitierte Sigar einen Mitarbeiter des afghanischen Präsidenten. Nicht funktionierende Projekte zu stoppen, sei beinahe unmöglich.

Vertreter der Weltbank betonten, es gebe keine Bedingungen, die die Auszahlung einschränken könnten. Der Fonds deckt etwa 40 Prozent aller zivilen Ausgaben der afghanischen Regierung ab. Aus ihm werden zum Beispiel Gehälter von Staatsbediensteten wie Lehrern bezahlt. Dabei müsse nicht nachgewiesen werden, dass die Geldempfänger wirklich existierten. Die Weltbank könne nicht sicherstellen, dass nur ordnungsgemäße Regierungsausgaben aus den Töpfen des ARTF bezahlt würden, kritisierte Sigar. (APA, 24.4.2018)