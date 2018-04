Steven Spielberg: Habe "Mario" in VR auf der Playstation gespielt

"Ready Player One"-Regisseur sorgt mit Aussage in Interview für Ratlosigkeit

Games-Kultur findet auch in die Welt des Kinos immer stärkeren Einzug. Zahlreiche Games haben mittlerweile mehr oder weniger gute Kino-Umsetzungen erhaltenl. Mit "Ready Player One" wurde nun ein Roman über eine dystopische Welt, in der die Menschheit sich aus ihrer realen Tristesse in die virtuelle Realität flüchtet.

"Mario" auf der Playstation?

Die Affinität von Regisseur Steven Spielberg zu Videospielen scheint sich aber trotzdem in Grenzen zu halten. Bei einem Interview mit der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo sorgt er allerdings für Ratlosigkeit.

Er wurde gefragt, ob er selbst bereits einmal ein VR-Game gespielt hat. Seine Antwort: "Ich habe "Mario" und solche Sachen auf der Playstation gespielt. Als ich es das erste Mal probiert habe, wollte ich die VR-Brille gar nicht mehr abnehmen."

Aufmerksame Beobachter haben das Problem vermutlich schon bemerkt: Nintendo ist notorisch auf eigene Plattformen fixiert. Eine Politik, von der man nur selten abweicht. Erst langsam öffnet man sich etwa dem Smartphone-Gaming mit Titeln wie "Mario Run". Einen "Mario"-Titel für die Playstation gab es allerdings noch nicht.

Mögliche Gründe für eine Verwechslung

The Verge sieht Spielbergs Aussage mehrere Verwechslungsmöglichkeiten zugrunde liegen. Dass er ein Jump & Run auf der Sony-Konsole gespielt hat und dieses mit "Mario" verwechselt, erscheint wenig wahrscheinlich. Eventuell könnte er auch "Lucky’s Tale" auf einem PC mit Oculus Rift gespielt haben, was seine Aussage zu "anderen" VR-Games erklären würde.

Eine weitere, denkbare Möglichkeit ist, dass er sich bei seinem Aufenthalt in Tokio zu Bandai Namcos "VR Zone" begeben hat. In dieser Arcade-Halle werden mehrere VR-Games angeboten. Dort gibt es auch ein "Mario Kart Arcade GP"-Game. Die lizensierte Installation kann über eine HTC Vive auch in VR gespielt werden. Freilich ist auch ein Übersetzungsfehler nicht ganz auszuschließen.

Das Rätsel bleibt vorerst jedenfalls ungelöst. Laut The Verge war Spielberg kurzfristig nicht für eine Stellungnahme erreichbar. (red, 25.04.2018)