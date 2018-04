Auch Salzburg meldet ausverkauftes Europa-League-Haus

Reiter vor Heimduell mit Olympique Marseille: "Hätten Red-Bull-Arena gleich zweimal füllen können"

Salzburg – Wie erwartet ist Salzburgs Heimspiel im Europa-League-Halbfinale gegen Olympique Marseille am 3. Mai ausverkauft. Sämtliche 29.520 Karten für das Stadion in Wals-Siezenheim sind vergeben, teilte der Serienmeister am Dienstag mit. Schon die Achtel- und Viertelfinal-Heimduelle mit Borussia Dortmund und Lazio Rom waren restlos ausverkauft.

"Der Run auf die Europa-League-Tickets war enorm. Allein für das Halbfinale gab es mit über 60.000 Anfragen so viele, dass wir die Red-Bull-Arena gleich zweimal hätten füllen können", erklärte Stephan Reiter, Kaufmännischer Geschäftsführer der Salzburger.

Laut Salzburg kamen zu den acht Begegnungen der Europa League (inklusive Quali und des kommenden Spiels) 136.157 Fans, was einen Schnitt von rund 17.000 pro Heimpartie ergibt. (APA, 24.4.2018)