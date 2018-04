Mindestsicherung: Regierung will Vorschlag ohne Länder ausarbeiten

Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache wollen nicht auf den Entwurf der Sozialreferenten Ende Juni warten

Wien – Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will bei den Ländern Druck machen. Die neun Sozialreferenten aller Landesregierungen hatten angekündigt, bis Ende Juni einen Reformvorschlag für die Mindestsicherung zu präsentieren – dem kommt die Regierung nun zuvor: Bis Anfang Juni wollen Kurz und sein Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) einen entsprechenden Begutachtungsentwurf vorlegen, erklärten sie am Dienstag bei einem Pressegespräch.

Danach könnten sich die Länder aber freilich noch einbringen, betont Kurz. Details, wie der Regierungsvorschlag aussehen wird, nennen zum jetzigen Zeitpunkt weder er noch Strache. Die Stoßrichtung bleibe aber die bekannte: Wenn Menschen neu ins System kommen, dürften sie nicht das Gleiche erhalten wie jene, die hier seit Jahrzehnten leben.

Kurz: Konflikt "manchmal notwendig"

Erst am Montag hatte der soeben wiedergewählte Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) verkündet, dass die Bundesregierung "auf Kosten der Länder" keine Reformen durchführen könne, und: Ein "einseitiges Diktat" werde man keinesfalls akzeptieren. Nicht als Antwort darauf, aber generell zum Thema hielt Kurz am Dienstag fest: "Konflikt ist manchmal notwendig, wenn man etwas umsetzen möchte, das man für richtig hält."

Tempo macht die Regierung auch bei der Reform der Sozialversicherung. Wie seit längerem bekannt, will Türkis-Blau, dass die 21 Krankenkassen auf maximal fünf reduziert werden. Es könne schließlich aber durchaus auch weniger als fünf Kassen geben, betont der Vizekanzler. Einen entsprechenden Gesetzesvorschlag will die Regierung in der ersten Mai-Hälfte vorlegen.

Kürzeres Warten im Amt

Dritter Schwerpunkt der Koalition bis zum Sommer sind Verwaltungsreform und Deregulierung. Unter anderem sollen die Berichts- und Meldepflichten reduziert werden. Verwaltungsübertretungen dürften nicht mehr zu existenzbedrohenden Strafen führen, findet Kurz. Auch die Wartezeiten bei Amtswegen sollen kürzer werden. (Katharina Mittelstaedt, 24.4.2018)