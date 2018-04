Trump und Macron pflanzen Eichenbaum

Die Steineiche wurde von den Gästen aus Frankreich mitgebracht

Washington – Mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron hat US-Präsident Donald Trump erstmals einen offiziellen Staatsgast empfangen. Neben Gesprächen über politische Themen wie den Krieg in Syrien und das Atomabkommen mit dem Iran stand auch eine Aktivität in der Natur an: Im Garten des Weißen Hauses pflanzten der französische und der amerikanische Staatschef gemeinsam einen Baum. Die Steineiche stammt aus einem Wald im französischen Aisne, wo zum Ende des Ersten Weltkriegs tausende US-Soldaten ihr Leben gelassen hatten. Bei der Zeremonie zugegen waren auch Macrons Frau Brigitte und Trumps Frau Melania. (APA, red, 24.4.2018)