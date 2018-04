Oscar-Show 2019 wieder im Februar

91. Gala der Academy Awards für 24.2. geplant

Los Angeles/Hollywood – Wenige Wochen nach der Oscar-Gala hat die Filmakademie in Los Angeles die Eckdaten für die nächste Preisverleihung bekanntgegeben. Laut Mitteilung vom Montag geht die 91. Trophäen-Gala am 24. Februar 2019 über die Bühne. Die Nominierungen für die Academy Awards werden im kommenden Jahr am 22. Jänner verkündet.

In diesem Jahr wurden die Oscars erst Anfang März – nach Abschluss der Olympischen Winterspiele in Südkorea – ausgehändigt, um sich nicht gegenseitig bei der Fernsehübertragung Konkurrenz zu machen.

Das Kinomärchen "Shape of Water – Das Flüstern des Wassers" des mexikanischen Regisseurs und Produzenten Guillermo del Toro war mit vier Preisen, darunter für den besten Film und die beste Regie, der große Gewinner der Oscars 2018. Moderator Jimmy Kimmel führte durch die 90. Gala-Show. (APA, 24.4.2018)