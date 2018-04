Google-Mutter Alphabet steigerte Gewinn überraschend stark

Werbeeinnahmen sprudeln, Unternehmen profitiert von Steuersenkungen.

Mountain View – Die Google-Mutter Alphabet verdient dank sprudelnder Werbeeinnahmen weiter glänzend. Im ersten Quartal kletterten die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert um 26 Prozent auf 31,1 Milliarden Dollar (25,5 Mrd Euro), wie der Internetkonzern am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Der Überschuss legte um 73 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar zu. Sondereffekte im Zuge einer Umstellung der Buchhaltung blähten das Ergebnis aber kräftig auf.

Der operative Gewinn wuchs von 6,6 Milliarden auf 7,0 Milliarden Dollar. Dem Konzern spielten auch die Steuersenkungen der Trump-Regierung in die Karten – die effektive Steuerquote ging im Jahresvergleich von 20 auf 11 Prozent zurück. Die Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich. Anleger reagierten jedoch zunächst unentschlossen, die Aktie stieg nachbörslich in einer ersten Reaktion spürbar an, drehte dann aber wieder leicht ins Minus. (APA, dpa, 23.4.2018)