Zehn Tote und 15 Verletzte bei Angriff mit Kleinlaster auf Fußgänger in Toronto

Die Tat war laut Polizei vorsätzlich, bedrohe aber nicht "die nationale Sicherheit". Der 25-jährige Fahrer wurde identifiziert, das Motiv ist unklar

Toronto – Ein Lieferwagen ist im kanadischen Toronto in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat dabei mehrere Menschen erfasst. Polizeiangaben zufolge wurden dabei zehn Menschen getötet und 15 verletzt.

Der Fahrer hatte das Auto vorsätzlich in die Menschenmenge gesteuert, sagte Polizeichef Mark Saunders am Montag. Die Tat bedrohe aber nicht "die nationale Sicherheit" Kanadas, sagte der Minister für öffentliche Sicherheit, Ralph Goodale.

Fahrer festgenommen

Der Fahrer hatte zunächst die Flucht ergriffen, wurde kurze Zeit später aber festgenommen. Mittlerweile wurde er identifiziert: Es handelt sich um den 25-jährigen Alek Minassian, der aus dem Norden Torontos stammt. Er sei nicht polizeibekannt, sein Motiv werde noch ermittelt.

Weitere Verdächtige gebe es nicht, teilte die Polizei mit. "Ich habe eine Waffe in meiner Tasche", soll der mutmaßliche Täter den Beamten einem CTV-Bericht zufolge kurz vor seiner Festnahme, die dann aber offenbar ohne Schusswechsel stattfand, gedroht haben.

After multiple pedestrians plowed down on Toronto sidewalk, driver gets out holding what appears to be a gun. Police arrest him. No shots fired. pic.twitter.com/xWHeylS1d8 — Michel Boyer (@BoyerMichel) April 23, 2018

Torontos Bürgermeister John Tory sprach den Bürgern Mut zu. "Die Stadt ist momentan in sicheren Händen", sagte Tory. Er bat Anrainer, nach Hause zu gehen und Ruhe zu bewahren. "Es ist eine Zeit, in der wir so ruhig wie nur möglich sein sollten."

60 bis 70 Stundenkilometer

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei an einer großen Kreuzung im Stadtteil North York um 13.27 Uhr (19.27 Uhr MESZ). Die Gegend ist tagsüber belebt, dort liegen zahlreiche Geschäfte und Restaurants. Der weiße Transporter – laut Augenzeugen und der Aufschrift nach ein Mietwagen – war mit 60 bis 70 Stundenkilometern über rund 15 Straßenblocks hinweg immer wieder zwischen Straße und Gehweg gewechselt und erfasste dabei zahlreiche Fußgänger. Die Polizei sperrte die Gegend ab, auch der U-Bahn-Verkehr wurde unterbrochen. Das Auto stand nach dem Vorfall mit zerbeulter Motorhaube auf dem Gehsteig.

"Er hat die Leben so vieler Menschen zerstört", sagte Alex Shaker dem Sender CTV. "Alles, was ihm in den Weg kam." Auch jemand mit einem Kinderwagen sei vom Auto erfasst worden. "Es waren so viele Körper", sagte Augenzeugin Carol Roberts. Sie habe "viele Menschen leblos am Boden" liegen gesehen. Die Opfer seien noch auf der Straße behandelt worden, sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte.

Untersuchung eingeleitet

Ministerpräsident Justin Trudeau sagte, dass die Behörden den Vorfall untersuchen. Weitere Informationen sollten so schnell wie möglich bekanntgegeben werden. "Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen", so Trudeau.

Tonight, the hearts & thoughts of an entire country are with the families and friends of those killed in Toronto today. We also wish all those injured a fast and full recovery. Full statement: https://t.co/TbgMTDXhJB — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 24, 2018

Die zuvor geltende mittlere Terrorwarnstufe in Toronto bleibe unverändert, sagte Minister Goodale. Für eine erhöhte Terrorgefahr gebe es keine Hinweise. Am Sonntag und Montag hatten sich in Toronto die Außenminister der G7-Staaten versammelt, um über Konflikte in Syrien und der Ukraine und andere Themen zu diskutieren. Ihr Treffpunkt lag laut Medienberichten allerdings rund 30 Kilometer vom Tatort entfernt.



Terroranschläge in Kanada sind selten. Im Oktober 2014 war ein Soldat in Québec beim Angriff eines Islamisten überfahren und getötet worden. Im vergangenen Oktober fuhr ein Mann einen Polizisten in der Stadt Edmonton an und attackierte ihn mit einem Messer, bevor er mit seinem Auto in eine Menschenmenge raste und vier weitere Menschen verletzte. (red, APA, 23.4.2018)