TV- und Radiotipps für Dienstag, 24. April

70 Jahre Israel, Erlesen, Die Kochgiganten, Universum: Mit den Augen der Tiere, Report, Willkommen Österreich, Die Kunst des Heilens und Gabrielle – kopfüber in ein neues Leben

20.15 STAATSGRÜNDUNG

70 Jahre Israel Anlässlich des 70. Jahrestages der Gründung Israels zeichnet der zweiteilige Dokumentarfilm Mein gelobtes Land die Entstehung des Nahostkonflikts nach. Um 22.20 Uhr folgt Inside Mossad über Israels Geheimdienst, um 23.50 Uhr Städte am Meer: Tel Aviv und um 0.35 Ben Gurions Vermächtnis. Bis 1.30, Arte

20.15 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky sind Lehrer und Autor Niki Glattauer, Moderator Tarek Leitner, Schriftstellerin Olga Flor und Autor Dietmar Krug. Bis 21.05, ORF 3

20.15 KOCHSHOW

Die Kochgiganten Kochen boomt, und so schießen die Shows wie die Pilze aus dem Boden. Die beiden Coaches Alexander Kumptner und Didi Maier wählen aus 20 Hobby- und Möchtegernköchen jeweils fünf für ihr Team aus. Eine Jury beurteilt dann mittels Blindverkostungen das Können, bis zum Schluss ein "Kochgigant" übrig bleibt. Bis 22.40, Puls 4

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Mit den Augen der Tiere – Zwischen Wildnis und Zivilisation Im zweiten Teil führt die BBC-Produktion etwa in die Pyrenäen, um zu zeigen, wie nützlich Hütehunde dabei sind, die Wölfe von den Schafherden fernzuhalten. Das Leben der Seebären in Australien wird genauso unter die Lupe genommen wie das der Teufelsrochen auf den Azoren oder der Bären in der Nordosttürkei. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Strengere Asylpolitik. Live im Studio ist Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). 2) Neue Macht der Länder? 3) Erdogans langer Arm: Entsteht in den österreichischen Moscheen eine türkisch-nationalistische Parallelgesellschaft? Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Grissemann und Stermann sind Schriftstellerin Hera Lind und Musiker Yung Hurn. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Kunst des Heilens Traditionelle chinesische Medizin und Ayurveda stehen hoch im Kurs, nun feiert aber die traditionelle europäische Medizin ihr Comeback. Sie wurde vor allem in alten Klöstern gelehrt und weitergegeben. Wichtige Vertreter sind Hildegard von Bingen, Paracelsus und Pfarrer Kneipp. Bis 23.15, ORF 2

23.15 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Gabrielle – kopfüber in ein neues Leben Mehr als zehn Jahre hat der Weg gedauert, den der transsexuelle Mann Bruno gegangen ist, um endlich als Frau leben zu können, als die er sich fühlt: als Gabrielle. Eine Dokumentation über die folgenschwere Entscheidung für eine Geschlechtsumwandlung und das Leben danach. Bis 0.10, ORF 2