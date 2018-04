Marseilles Offensive rechtzeitig für Salzburg in Form

Payet, Thauvin und Mitroglu zuletzt stark – Defensive aber anfällig – Trainer Garcia: "Geist in der Mannschaft sehr groß"

Marseille – Olympique Marseille hat rechtzeitig vor dem Europa-League-Halbfinale gegen Red Bull Salzburg seine Form gefunden. Nach drei Pflichtspielsiegen in Folge darf der Fußball-Traditionsclub als Tabellenvierter auch in der Liga wieder von der Champions-League-Qualifikation träumen. "Wir müssen auf dieser dynamischen Welle weiterschwimmen", sagte Trainer Rudi Garcia. "Jedes Spiel ist wie ein Endspiel."

Vor dem Hinspiel gegen Salzburg am Donnerstag (21.05 Uhr/live Puls 4 und Sky) im eigenen Stade Velodrime präsentierten sich vor allem die Offensivspieler Florian Thauvin und Kostas Mitroglu in blendender Verfassung. Beide trafen beim 5:1 (4:0) am Samstag gegen Lille im Doppelpack. Thauvin hält bereits bei 19 Ligatoren. Topstar Dimitri Payet überließ dem 25-Jährigen auch die Ausführung des Elfmeters zum 2:0.

Gute Stimmung

Französische Medien werteten das als Zeichen für die gute Stimmung im Team. "Der Geist, der in dieser Mannschaft herrscht, ist sehr groß", meinte auch Garcia nach einem "Offensivspektakel mit hoher Effizienz". Im Gegensatz zu Salzburg-Coach Marco Rose gegen Altach (3:1) ließ der frühere AS-Roma-Trainer sein Team bei der Generalprobe praktisch in Bestbesetzung auftreten.

Im Angriff überzeugte Mitroglu statt des ansonsten gesetzten Valere Germain. Der 30-jährige Grieche ist auch gegen Salzburg ein Thema für die Startformation. In bisher erst 164 Einsatzminuten im Jahr 2018 hat Mitroglu sechs Tore erzielt. Das ergibt im Schnitt alle 27 Minuten einen Treffer – Bestwert in den fünf großen europäischen Ligen für Spieler, die in diesem Zeitraum zumindest zwei Tore erzielt haben.

Auch Kapitän Payet kann 2018 eine starke Bilanz vorweisen: Mehr als seine neun Assists hat in Europas Topligen kein Profi geliefert. Dabei war der 31-Jährige, der im Jänner 2017 unter großem medialen Getöse von West Ham nach Marseille zurückgekehrt ist, in der ersten Saisonhälfte noch seiner Form hinterhergelaufen.

Vorbereitung

"In der Meisterschaft zu gewinnen ist die beste Vorbereitung auf den Europacup. Das wird uns für Donnerstag Selbstvertrauen geben", meinte Payet. "Wir erwarten ein kompliziertes Spiel", ergänzte Thauvin. Marseille hat in dieser Saison bisher 55 Pflichtspiele absolviert, Salzburg deren 54. Eine allfällige Müdigkeit wird im OM-Lager beiseitegeschoben. "Wir sind physisch gut drauf", versicherte Garcia, machte aber auch eine Problemzone aus: "Wir kassieren zu viele Tore im Moment. Das gilt es abzustellen."

Bei den vorangegangenen Siegen gegen RB Leipzig (5:2) und ES Troyes (3:2) war Marseille jeweils früh in Rückstand geraten, auch gegen Lille verschlief man die Startphase. Das soll gegen Österreichs Meister nicht passieren. "Wir werden Salzburg sehr gut studieren, um gegen diese Mannschaft die richtigen Maßnahmen zu treffen", versicherte Garcia. Sein Team hatte nach dem Samstag-Spiel einen Tag mehr Zeit zur Vorbereitung und zur Regeneration als die Salzburger. Zudem konnte man nach der klaren Pausenführung gegen Lille in Hälfte zwei bereits Kräfte sparen. (APA, 23.4.2018)